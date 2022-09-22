拜登聯大演說挺台海和平 外交部：近年首例深具意義

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美國總統拜登21日在聯合國大會演說，強調美國致力維護台海和平，奉行一中政策，反對任一方片面改變現狀。（影片來源：United Nation，約21分47秒起）

（中央社記者黃雅詩台北22日電） 美國總統拜登昨天在聯大演說表示支持台海和平，外交部表示，這是美國總統近年來首次在聯合國場域公開強調對台海和平穩定的重視，發言深具意義，外交部表達高度歡迎。

外交部發言人歐江安向中央社表示，拜登21日在第77屆聯合國大會期間發表演說時，明確表示支持台海穩定與和平，反對任一方單方面改變現狀。

歐江安表示，這是近年來美國總統首次在聯合國場域中，公開強調對台海和平穩定的重視，也是拜登繼日前接受美國媒體專訪表達美軍將捍衛台灣安全後，不到一週內，再次在重要國際場域演講時重申美國維護台海現狀的堅定意願。拜登維護台海和平的發言深具意義，外交部對此表達高度歡迎。

歐江安指出，今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言、聯合其他理念相近國家發表聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」（FONOPs）等具體行動，持續展現對台海和平穩定的高度重視，以及美國對維護台海現狀的堅定支持與不變承諾。

外交部表示，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，政府將持續強化自我防衛能力，深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，維護台海安全，以及印太地區的自由開放與和平穩定。（編輯：翟思嘉）1110922