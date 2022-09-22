疫苗採購交鋒 朱立倫批陳時中浪費公帑推卸責任

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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨政府疫苗買得比其他國家貴，現在卻還要怪別人；民進黨台北市長參選人陳時中浪費公帑、推卸責任，造成嚴重疫情，還想選台北市長，相信市民看得很清楚。

針對疫苗採購爭議，民進黨台北市長參選人陳時中21日表示，疫苗價格的變化當然很多，過去朱立倫曾說「再貴都要買」，還好自己當初沒有聽朱立倫的話，還是有好好協商。

朱立倫今天在出席國民黨立法實務研討會前接受媒體聯訪時表示，為何高端疫苗可以比novavax疫苗還要貴？這是全民所不能了解的。民進黨政府採購疫苗，不僅比其他國家慢，還比其他國家貴，現在卻還要怪別人，而且花公帑買高端，又浪費這麼多，這些都應該徹查清楚。

朱立倫指出，陳時中浪費公帑、推卸責任，造成嚴重疫情，如今卻還想掩蓋事實，這樣人的還想選台北市長，相信台北市民看得很清楚。

對於陳時中要拆蔣介石銅像，朱立倫表示，任何歷史銅像，就尊重每個單位，不要預設政治立場。他擔任桃園縣長時民進黨大肆拆銅像，他把銅像變成銅像公園，成為文化園區。很多東西有其歷史價值、觀光價值及文化意義，通通都用政治思考，怎麼會是好市長。

針對總統蔡英文拜會證嚴法師，朱立倫指出，民進黨想亡羊補牢但又心口不一，一方面想要去看證嚴法師，一方面民進黨的網軍側翼卻還在不斷污衊、攻擊慈濟。

媒體詢問，從國民黨桃園市長參選人張善政的研究案到民眾黨新竹市長參選人高虹安論文案，是否是綠營一連串的攻擊？朱立倫表示，民進黨自己犯錯卻不知道反省檢討，還要用烏賊戰，亂抹黑造謠，這是全民不能接受的。

對於桃園市的輔選幹部間是否出現不團結的問題，朱立倫表示，這是空穴來風、造謠生事、見縫插針，完全沒有這回事，綠營或某些媒體要製造這樣的紛擾，目的就是破壞國民黨的團結，但國民黨現在在桃園非常團結，不管議會黨團、地方人士及立委都非常團結。

媒體追問，是否會與澎湖縣副議長陳雙全溝通，促成澎湖藍營團結？朱立倫說，陳雙全是他的好朋友，雙方有保持密切的聯繫，陳雙全的兒子陳毓仁正在參選議員，會幫忙加油，他10月8日會到澎湖，請大家拭目以待。（編輯：黃國倫）1110922