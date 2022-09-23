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國民黨質疑論文涉抄襲 江聰淵：虛心接受任何指教

2022/9/23 12:58（9/23 13:33 更新）
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國民黨揭露，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（圖）涉嫌論文抄襲；江聰淵23日受訪回應，外界任何指教都虛心接受。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年9月23日
國民黨揭露，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（圖）涉嫌論文抄襲；江聰淵23日受訪回應，外界任何指教都虛心接受。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年9月23日
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（中央社記者劉冠廷、沈如峰台北23日電）國民黨今天揭露，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵涉嫌論文抄襲，更直指江聰淵涉嫌抄襲至少8份論文或期刊，論文宛如拼裝車；呼籲江聰淵主動出面說明，接受學校調查以及社會大眾的檢視。

江聰淵受訪時表示，從小沒很用功讀書，從政後覺得只有專科學歷稍嫌不足，後續前往佛光大學、淡江大學讀碩士在職專班，認真讀書、用功寫論文，外界任何指教都虛心接受。

國民黨今天上午召開記者會，文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，江聰淵在淡江大學國際企業學系碩士在職專班，發表的「開放陸客來台後宜蘭觀光產業因應策略之研究」學位論文，涉嫌抄襲至少8份其他論文或期刊，其中有4份抄襲並沒有標示尾註，且很多頁面都是一字不漏，大篇幅的抄襲。

王鴻薇說，根據比對的結果，江聰淵的論文本文5章、共74頁，有32頁雷同；江聰淵的論文抄襲，恐怕是目前爆出的抄襲案中，受害者與受害單位最多的案子。對於個人誠信已經備受質疑，江聰淵應該主動出來說明，接受學校調查以及社會大眾公開的檢視。

另一位文傳會副主委、台北市議員張斯綱說，這份論文抄襲許多內容，幾乎一字不改，只是針對不同章節標題，去找相應內容來複製貼上，這就跟學生偷懶做報告，剪剪貼貼一模一樣，不知這樣的學術論文，有什麼價值可言；呼籲校方應該出來說明，並向受到江聰淵侵權的相關受害者道歉，捍衛學術倫理價值。（編輯：蘇志宗）1110923

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