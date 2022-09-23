高階軍官頻傳涉貪舞弊 監察院糾正國防部

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（中央社記者賴于榛台北23日電）監察委員蔡崇義今天表示，近來陸續發生高階軍官利用工程涉貪舞弊案，國防部及所屬單位主管監督機制失靈，核有疏失，監院22日通過提案，糾正國防部。

監委蔡崇義、陳景峻今天發布新聞稿指出，近來軍方陸續發生3起高階軍官涉貪舞弊案，僅有一起國防大學教育訓練中心前主任黃國峯上校在民國110年涉嫌侵占軍用口糧、加熱式餐盒的案件，經國防大學記2大過，但獲士林地檢署不起訴處分。

另外，監委說，國防部政治作戰局軍眷服務處承辦的「台北市政校後勤區新建工程」，前上校工程參謀官陳其麟在99年至104年間負責該工程營建管理，並在工程驗收時向承攬的營造公司暗示其新屋有裝潢需求，在106年至108年間收受衛浴設備等價值新台幣18萬餘元的物品。

監委表示，國防部軍備局工程營產處前處長張大偉少將則是利用辦理「公館營區營舍整建統包工程」機會，以減少樓地板面積將單坪預算提高，致使有意投標的中華工程公司有獲利空間，事後陸續收受共計2600萬元賄款，並稱怕遭查獲，已燒燬其中2000萬元。

監委說，陳其麟及張大偉利用職務之便，向業者索取不正利益，操守有嚴重瑕疵，嚴重敗壞官箴，監院已分別於8月9日及9月8日通過彈劾，而國防部及該等2人所屬單位未能及早發現而即時處理，而係於檢、調機關偵辦後始發覺知情，顯有監督不周。

監委表示，空軍作戰指揮部「福興營區新建工程」空軍司令部未依規定妥適辦理預算檢討，不當縮減營舍總面積需求，且未督同空軍作戰指揮部依規定辦理經費審議作業，即辦理統包工程發包，浮編工程發包預算項目，影響預算使用效益，影響此計畫預期效益。

另外，監委說，空軍作戰指揮部後續未完成計畫修正檢討，就先辦理工程發包並決標，也影響編列裝修經費6000萬餘元的效益，且還有未積極督促專案管理廠商確實管控新增工項施作期程，延宕工程完工期程等瑕疵。

監委指出，如此龐大金額的採購，任憑張大偉1人上下其手，從中牟利，國防部及所屬空軍司令部均未能發現而即時處理，縱無包庇亦顯有監督不周，主管監督機制失靈。

監委表示，軍人身負保家衛國重責大任，誠實廉潔乃基本要求，此3案行為人均為高階軍官，違失行為多至索賄數千萬元，少至竊取蠅頭小利的軍品，枉費國家苦心栽培，斷送大好軍旅生涯，斲喪國軍整體形象。

監委說，針對高階軍官法紀教育及督考，國防部及所屬單位均未落實，主管監督機制失靈，均核有疏失，監院22日已通過提案，糾正國防部。（編輯：蘇志宗）1110923