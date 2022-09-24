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國民黨自評重視女性 訴求用女力拚好日子

2022/9/24 12:18
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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天表示，相較於民進黨在用人和態度上，對女性不重視，國民黨則善用「女力」，不僅提名10位女性縣市長參選人，更設身處地的為女性著想，積極提出多元進步的性別友善政策。

國民黨上午舉行「性別失衡VS十全十美，用女力拚好日子」記者會，副發言人楊智伃表示，國、民兩黨的女力大PK，從這次選舉就看得很清楚。民進黨2022年的縣市首長提名人，21位中僅有5位是女性，反觀國民黨「十全十美」，提名10位女性提名縣市長候選人，用溫柔與專業拚更好的未來。

楊智伃說，2016年蔡總統當選後，女性閣員比例逐漸下降，2020年蘇貞昌內閣改組後，42人中僅有2位女性，性別比僅4.7%。反觀前總統馬英九執政時，2012年陳冲內閣性別比，最高曾達到23.4%。

此外，她表示，民進黨內要職僅有主席及一位副祕書長為女性，反觀國民黨副主席、3位副秘書長和黨團正副書記長皆為女性，10位發言人中更有8位女性，可見國民黨對女性的重視。（編輯：黃國倫）1110924

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