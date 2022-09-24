蔡總統站台徐定禎 籲選民告別派系政治翻轉苗栗

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民進黨主席、總統蔡英文（前中）24日為黨籍苗栗縣長參選人徐定禎（前左）站台表示，苗栗過去72年都沒有換黨執政，呼籲選民告別派系政治，換民進黨執政，讓苗栗變更好。（徐定禎競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月24日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）民進黨主席、總統蔡英文今天為黨籍苗栗縣長參選人徐定禎站台時表示，苗栗未曾換黨執政，一直沒有進步，呼籲選民告別派系政治，換民進黨執政，讓苗栗變更好。

蔡總統今天出席徐定禎競選總部成立大會，授予徐定禎戰旗，期勉這次選舉可以旗開得勝，成功翻轉苗栗。

蔡總統致詞表示，苗栗過去72年都沒有換黨執政，因為沒有競爭，沒有比較，苗栗就一直沒有進步。

蔡總統指出，桃園市長鄭文燦是民進黨地方執政的典範，桃園近年的福利變好了、城市變美了，這樣的改變，苗栗也能做得到，只要願意換民進黨執政，苗栗一定可以變得更好。

總統表示，徐定禎過去擔任頭份市長時，讓頭份市從負債新台幣6000萬元，變成盈餘3億多元，嚴守財政紀律，也開闢財源，鄉親所需要的福利、照顧，徐定禎都做得很好。

蔡總統說，長久以來，苗栗人最擔心的就是財政，大家想到苗栗，常常就想到負債。所以，讓最會理財的徐定禎做縣長，一定可以翻轉苗栗，讓財政有餘裕，有財源做建設、做福利，讓苗栗人生活變好。

蔡總統指出，明年的中央政府總預算，是有史以來最高的，政府一年編列新台幣1000多億元，讓年輕爸媽在生養下一代能有比較少的負擔。另外照顧長者的長照費用也增加到649億。還有300億預算要給年輕人租屋補助。

蔡總統表示，中央有預算、有決心，也將在下個年度增加地方建設補助，這些龐大預算，需要好的縣市首長執行，呼籲鄉親一定要告別財政黑洞、黑金政治、派系政治，把苗栗交給徐定禎。

蔡總統說，現在有很多高科技產業逐漸移到苗栗，例如頭份就是科技重鎮，未來會有更多投資進入，希望這個好的經驗能持續擴展到整個苗栗，發展成為「科技新苗栗」，而這件事需要好的縣長來帶領，她對徐定禎有信心。

蔡總統表示，徐定禎在各項領域提出的政見，都是要讓苗栗可自由全方位發展，截至目前在各地已舉辦60多場問政說明會，每一場都有很多人參與，可見苗栗人很希望改變，希望下一任縣長對苗栗有想法、有辦法，呼籲鄉親都能支持可以改變苗栗的徐定禎。

此外，總統指出，這次選舉還有一張公投票「18歲公民權修憲公民複決」，就是希望能讓年輕人18歲就可以行使公民權，不需等到20歲。

蔡總統說，現在的年輕人腦筋靈活、知識很好，人格也很成熟，希望從18歲開始就可挑起國家責任，參與公共事務決策，希望鄉親可以支持這次的複決案，投下「同意」，讓台灣的民主再往前一步。（編輯：方沛清）1110924