李問拚連江縣長 民進黨辦餐會盼支援民主前線

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縣市長選舉將至，民主進步黨24日在大直典華飯店舉行「支援民主前線，力挺進步馬祖加油餐會」，民主進步黨連江縣長參選人李問（左2）出席，民進黨立委也出席相挺。中央社記者游凱翔攝 111年9月24日

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（中央社記者游凱翔台北24日電）民進黨首次在連江縣（馬祖）推出縣長參選人，參選人李問今天表示，馬祖面臨缺住宿、缺用地及缺人力等「三缺」，若當選縣長將爭取產業發展，引導青年回流促進當地經濟發展。

年底縣市長選舉，民進黨首次在連江縣4鄉5島的行政區，提名縣長、縣議員、鄉民代表與村長共10人參選。

民主進步黨連江縣黨部中午在大直典華飯店舉行「支援民主前線，力挺進步馬祖加油餐會」，除李問等參選人外，民進黨前主席卓榮泰、行政院政務委員張景森、民進黨副秘書長林飛帆，民進黨籍立委洪申翰、蘇巧慧、何志偉與高嘉瑜等人出席。

李問會前受訪表示，此次是民進黨首次在連江縣提名縣長參選人，相信很多鄉親都願意看到馬祖多一個政黨能良性競爭與監督，並向中央爭取資源。由於馬祖面臨「三缺」，分別是缺住宿、缺用地及缺人力，因此若他當選縣長，將爭取馬祖產業發展，引導青年回流促進當地經濟發展。

李問指出，他的服務並非從此次選戰開始，這幾年他與團隊都擔任地方與中央的橋梁，例如鄉親在疫情期間買不到清冠一號，因此透過連江縣政府、洪申翰向衛福部建議，並建立視訊看診機制，以利民眾能取得公費藥物。

洪申翰受訪時表示，馬祖的選情表面上雖然有些阻力，但是卻充滿希望，有很大機會做出改變。

蘇巧慧說，李問從淡菜男孩變成大黃魚戰隊，是深耕馬祖的表現，更是對馬祖鄉親負責任的成果，希望能感動更多當地民眾、取得認同。（編輯：黃國倫）1110924