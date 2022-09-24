侯友宜學歷風波 警大：並未發出任何正式聲明

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（中央社記者葉臻、黃旭昇桃園24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦發言人何博文今晚表示，中央警察大學並未對市長侯友宜學歷，發表正式聲明；侯友宜辦公室要警大為遭質疑的論文背書，是「霸王硬上弓」。

尋求連任的新北市長侯友宜博士學位遭質疑，侯友宜競選辦公室今天發布新聞說，警大已聲明，侯友宜的博士班入學及畢業資格符合規定。

侯辦並公布「警大聲明」表示，侯友宜民國69年畢業於中央警官學校（警大前身），分發警察機關服務，88年報考警大博士班甄試時，服務年資已超過18年，符合當年度研究生甄試入學簡章規定，並於93年通過論文口試，6月畢業。

林佳龍競辦發言人、民進黨市議員何博文傍晚在臉書（Facebook）貼文、貼出通訊軟體截圖，表示經向警察大學校長陳檡文詢問，陳檡文嚴正否認有發任何聲明。何博文直指「這件事情真的太嚴重，侯友宜市長公然造假、欺騙社會，我認為侯友宜市長下台100次都不為過」。

中央警察大學公關晚間已向中央社表示，「有關侯友宜的媒體報導事項，本校並未發出任何正式聲明」。而侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢晚間透過侯辦群組以文字、影片強調，關於警大聲明，昨天傍晚就有電視公開報導，經媒體提供侯友宜辦公室後，基於澄清事實，今天上午轉知各媒體參考引用。

吳亮賢說，今天下午也接獲警大人員來電，證實校方人員提供給媒體的說明，內容如侯辦提供的說明，但因內部考量，並未在官網或公開發布聲明。他呼籲林佳龍陣營「不要將髒手伸入校園，迫害基層人員」。

對此，何博文再度於臉書發文表示，「聲明」是正式代表警察大學校方立場，與個案說明天差地別。政界、媒體界菜鳥都懂，道理一點都不難，不要混淆視聽。

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何博文說，侯辦公開指出有「警大聲明」，但警大校長已根據事實否認，侯辦還要拗什麼？自己說謊、造假，企圖強壓、霸凌警大「吞下去」，無中生有的「聲明」，竟還有臉指責別人髒手伸入校園？

何博文說，侯友宜長是警大前校長，為了一己之私，放任競選辦公室無恥偽造警大聲明的名義，企圖由警大為其遭質疑的論文背書，這才是「霸王硬上弓」的介入警大校園。如此蠻橫，赤裸裸的幹，讓人嘆為觀止。（編輯：孫承武）1110924