黑客松頒獎 蔡總統盼更多人參與、激盪公共政策火花

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天出席2022總統盃黑客松頒獎典禮時表示，公共政策激盪更多火花，她在聽取簡報後稱讚「顛覆很多人對政府公務人員想像」；國際松協力夥伴美國在台協會處長孫曉雅說，黑客松在美國發跡，但台灣將黑客松推向新境界。

「2022總統盃黑客松」頒獎典禮下午在總統府舉辦，蔡總統親自頒獎。承辦單位內政部表示，今年國內松以「安居永續．均衡台灣」為主題，蒐集194件有效提案，共5組團隊獲獎；國際松部分有31件提案，2隊脫穎而出。

蔡總統在致詞時提到，每一年黑客松競賽都非常精彩，許多優秀又有創意的提案解方，在歷經多屆累積後，很多提案想法已開始落實在相關政策，形成正面的進步循環，亦讓越來越多人一起參與、關心公共議題，為公共政策激盪出更多火花。

蔡總統說，今年得獎的提案內容包括空襲防災、登山救難、消防通報救護、水資源偵測以及路平議題，這些都與民眾生活息息相關，也提供政府施政參考方向；而剛才聽了幾位政府人員所做的簡報，「完全顛覆了很多人對政府公務人員的想像，你們真的很棒」。

蔡總統指出，大家都很熱血，持續用數位科技及創新知識，為全球社會貢獻更多心力；台灣是一個多元開放的國家，政府會持續與民間一起努力，讓政策更加友善、環境更加永續。

國際松協力夥伴美國在台協會（AIT）處長孫曉雅說，AIT從2018年總統盃黑客松開辦以來，就積極參與其中，總統盃黑客松體現了台灣最頂尖、最卓越的一面。

孫曉雅指出，除了推動淨零碳排外，她想要藉此機會提出黑客松的精神，幫助解決另一項挑戰，那就是資訊安全；她認為，每個人都可以盡一己之力，提升資安文化，因為資安是大家共同承擔的共業。

孫曉雅說，她有信心台灣能夠幫助繼續帶領這些改變，黑客松是在美國發跡，但台灣絕對是將黑客松推向新的境界；台灣的總統盃黑客松獨步全球，因為有許多政府高層投入，而且非常樂意去實踐這些提案。

孫曉雅表示，台灣將社會企業家、黑客社群以及政府官員等3種不同的社群整合在一起，擬定創新公共政策；她說，美台之間有非常多合作，除了恭喜2022年總統盃黑客松所有得獎團隊，也希望未來看到這些想法落實。

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內政部指出，國內松5組獲選團隊包括運用多元推播管道，即時通知民眾就近防空疏散避難的「警報大聲公」；建立山域安全資訊平台，主動追蹤登山者軌跡並串聯救援通報的「登山安心GO」；透過大數據分析及民眾參與，共同找出人行環境痛點，讓全民一起監督改善的「街道醫生」；加速消防急難通報的「守護者聯盟2.0」；以河川流況結合水質模式，即時提供溶氧及汙染資訊的「多采多資水蓋鮮」。

國際松部分，是以「Climate Action: Practicing Net Zero」（氣候行動：實踐淨零目標）為主題，聚焦在淨零相關的氣候議題，最終由研究農業減碳的BRSDM@Er-Lin（Taiwan），以及投入AI智慧的Team B.E.N.Z（India）等兩隊，從31件提案中脫穎而出獲獎。（編輯：林克倫）1110925