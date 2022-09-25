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研究報告遭指22%相似 陳吉仲：國民黨別打假球

2022/9/25 18:04
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（中央社記者張雄風台北25日電）國民黨高雄市議員參選人白喬茵指控農委會主委陳吉仲的研究計畫有22%與其他研究報告相似。陳吉仲今天表示，國民黨放任參選人隨意以荒謬手法任意攻擊不遵守遊戲規則打假球。

白喬茵日前在臉書貼文點名陳吉仲，質疑他曾擔任計畫主持人的執行計畫「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，大量抄襲台大農經系教授林國慶96年的「全民造林政策之執行成果與政策分析」與97年的「提昇農民平地造林所得之探討計畫」。

陳吉仲對此回應，透過比對工具比對重複比例僅3%。白喬茵今天再公開自己系統比對後的結果為22%相似。

陳吉仲今天再次於臉書表示，眾所皆知打棒球有一定的規則，大家在共同規則下對決。所謂研究報告比對結果的22%，細看才發現其所載的比對荒謬且不專業，國民黨卻放任不遵從一定的遊戲規則打假球。

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陳吉仲說，目前學界常見的比對軟體有 iThenticate、Turnitin等。不管哪種軟體，在比對時皆有條件設定，所謂的22%就是不依照條件設定執行的荒謬結果，所以導致連「全民造林」、「農業」、「農林水產省」、「農業改革政策」等專有名詞或常用名詞都列入重複計算，參考文獻的引用也被重複計算，這是極不專業的烏賊戰。

陳吉仲認為，學術界在做專業比對時必須先設定比對條件，才能事先排除干擾雜訊，以進一步做精準辨識。以張善政計畫的比對系統設定條件，是以英文40字，中文50字，排除1%這樣的條件設定下有5篇計畫高達45%重複比例，另有一篇超過25%。自己2012年的農委會研究報告也是在此條件下重複比例為3%。（編輯：管中維）1110925

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