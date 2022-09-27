藍要求補償接種高端民眾 綠：污衊政府防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）日本未認證高端疫苗，國民黨團今天要求政府應對接種高端的民眾予以補償、賠償，必須有所交代。民進黨團書記長郭國文表示，國民黨為污衊政府防疫，完全忽視高端帶來的防護力，這是唯恐天下不亂的發言。

日本10月11日起開放自由行，但高端未被列入認可疫苗中，民眾得自費採檢PCR，行政院長蘇貞昌25日表示，爭取國際上通過科學檢驗認同。

國民黨立法院黨團書記長李德維、立委林德福、林奕華等人今天在立法院召開記者會。李德維表示，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到前衛福部長陳時中都打了高端，當時的口號是「打高端愛台灣」，現在打高端進日本還要提供7天內PRC檢測陰性報告。

李德維指出，當人民怒斥陳時中詐騙，衛福部長薛瑞元竟稱，「人民不是沒有自主性的傻子」，意思是人民自願打高端。政府將高端股價炒得高高的，打了高端的年輕人得到什麼？蔡政府難道不需要對這群高端勇士的權益、健康有所交代，不能用「自主性」3個字就想船過水無痕。

李德維表示，國民黨團提醒民進黨政府，必須對這群高端勇士負起責任，無論是補償、賠償都必須想辦法解決，而不是一推二五六，必須做出交代。

對此，民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時表示，先前為了增加疫苗普及率，多提供高端這個疫苗選項供民眾選擇，更讓有些不適合打mRNA的人也能有抗體來對抗疫情。

郭國文表示，日本一向只承認6種疫苗，不是只針對高端，像是中國的疫苗也未被承認。

郭國文指出，國民黨為了污衊政府防疫，完全忽視高端帶來的防護力，這明明是疫苗最重要的功能，卻被藍營說成是安慰劑，這是唯恐天下不亂的發言。（編輯：翟思嘉）1110927