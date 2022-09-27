周玉蔻風波 柯文哲：選戰花絮 最終要看候選人實力

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）媒體人周玉蔻爆國民黨台北市長參選人蔣萬安父親過往緋聞惹議，對於「周玉蔻效應」對選情影響，台北市長柯文哲今天表示，這些都是花絮而已，最終要看候選人本身實力。

柯文哲今赴議會送水果給議員致意，會後接受媒體聯訪，被問及周玉蔻近期引發爭議，對台北市選情的影響。

柯文哲表示，不只是對台北市、對全台選情都有影響，但也稱這些都只是選戰花絮，選舉是要盡力爭取民眾認同，最終還是要回歸到候選人自身實力。

柯文哲並說，有本事民進黨就出面譴責、切割周玉蔻，「不然現在怎麼辦，綁在一起啊」，並稱台灣社會不正常之處就在於這種搏版面的事根本不該發生，現在大家都只想看好戲。

柯文哲指出，前中國小姐張淑娟沒招惹誰卻被攻擊抹黑、破壞名節，任何一個正常人看到都會覺得可憐、同情，聲援她很正常、不需要扯上什麼考量。

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至於周玉蔻稱要提告他與蔣萬安，柯文哲僅表示控告是人民權利、周玉蔻要告誰就去告；至於會不會拒上周玉蔻節目，柯文哲表示，會去的自然會去、不會去的就不會，且周玉蔻本來就不會邀他，節目邀請就算送到媒體事務組也會直接被拒絕，「根本不會到我這裡來」。

此外，媒體提問關於鏡電視執照問題。柯文哲說，既然錄音檔已被曝光，就看國家通訊傳播委員會（NCC）與行政院長蘇貞昌是要出來說明，還是要當鴕鳥裝作不知道，但老百姓其實都看得很清楚。（編輯：張銘坤）1110927