期待台捷直航 游錫堃：交通部、華航將加快研議

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（中央社記者范正祥台北27日電）立法院長游錫堃指出，今天與交通部長王國材和華航董事長謝世謙對開闢「桃園-布拉格」直航進行意見交換，交通部和華航對於開闢更多歐洲航線樂觀其成，將加快研議及相關評估作業。

游錫堃晚間透過臉書發文表示，期待台灣與捷克能儘速直航。他透露，今天下午趁院會休息時間，他與立法院秘書長林志嘉和交通部長王國材及華航董事長謝世謙，對開闢「桃園-布拉格」直航進行意見交換。

他指出，主要是今年7月到歐洲出訪時，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）及國會議員們都表達希望能有直航班機，以加強雙邊觀光、教育、經貿等交流。

游錫堃表示，自疫情爆發後，歐洲許多國家更加重視與台灣的關係。在國門陸續對觀光旅客及商務人士開放之際，他把歐洲好朋友們的聲音帶給王國材和謝世謙。

游錫堃指出，謝世謙說交通部和華航已經評估台捷直航5年多，他們對於開闢更多歐洲航線樂觀其成，將加快研議及相關評估作業，以利適當時機開辦雙邊直航。（編輯：謝佳珍）1110927