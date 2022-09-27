斯洛伐克大報專訪李南陽 駁斥中國在聯合國謬論

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）駐斯洛伐克代表李南陽近日接受斯國大報「經濟日報」（Hospodárske noviny）專訪，駁斥中國在聯合國大會發表有關台灣的謬論，報導今天刊出，標題凸顯台灣不能參與制定全球規範，是不公平的。

聯合國大會13日在紐約登場，20至26日舉行總辯論。駐斯洛伐克代表處指出，中國再度利用這個場合扭曲51年前聯大通過的第2758號決議，企圖藉此在聯合國建立北京的「一中原則」、將台灣自聯合國體系排除。為駁斥中方不實言論，李南陽特別接受媒體專訪。

李南陽受訪時強調，世界在改變，有志者事竟成；作為國際社會負責任的一員，台灣有意願、也有能力在國際事務發揮積極作用，但中國持續曲解1971年聯大第2758號決議，錯誤將決議案與北京的「一個中國原則」連結。

李南陽指出，實際上，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。決議僅涉及「中國」在聯合國的代表權，未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，也未載明台灣是中國的一部分。

李南陽說，很不幸，台灣不是國際重要組織成員；國際組織制定了包括台灣在內必須遵守的規則，台灣卻無法參與制定，這「非常不公平」。

李南陽強調，台灣無法提出擔憂或建議，這完全違背聯合國體系的普遍性原則。台灣參與聯合國體系至關重要，2350萬台灣人不應遭排除於如此重要的全球合作機制之外。

目前全球社會面臨許多前所未見危機，包括COVID-19疫情、供應鏈中斷、俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及中國的文攻武嚇較以往更加威脅區域和平穩定。

李南陽指出，這些挑戰影響全世界安全和福祉；台灣有意願、也有能力為了全球利益，參與應對這些挑戰並作出貢獻。另一方面，參與聯合國體系也有助維護台灣的國際權益。

李南陽說，對台灣而言，參與聯合國體系不只是權利，更是義務。（編輯：周永捷）1110927