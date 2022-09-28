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民進黨推「會做事團隊」LINE貼圖 吸引支持者目光

2022/9/28 11:16
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（中央社記者葉素萍台北28日電）距離11月26日九合一選舉進入倒數59天，民進黨說，總統蔡英文與民進黨今天推出各縣市參選人Q版貼圖，透過插畫Q版設計吸引支持者目光，並邀請響應在11月26日投票支持民進黨參選人。

民進黨說，為使貼圖容易傳播，推出的貼圖並未有針鋒相對的政治用語，反而使用通俗、便於對話使用的生活招呼詞句，像是劉建國的「早安」、劉櫂豪的「沒問題」、陳時中的「把事做好」、徐定禎的「真的假的」與翁章梁的「到家囉」貼圖，搭配參選人的Q版圖像，讓今年的選戰多了一些輕鬆與俏皮。

民進黨表示，選戰進入倒數計時，民進黨的參選人都是拚勁十足，每天十多個行程起跳，除了要勤走基層打拚，線上的問候也絕對不馬虎，在大家日常生活中都已經離不開的通訊軟體推出貼圖，每一款保證實用性都非常高。

民進黨說，蔡總統最新的LINE貼圖收益將全數捐作公益用途，歡迎大家一起下載貼圖，也可以贈送給親友使用。（編輯：翟思嘉）1110928

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