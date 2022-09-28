遭周玉蔻提告涉妨害名譽 柯文哲：無妄之災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北28日電）媒體人周玉蔻今天委任律師遞狀控告台北巿長柯文哲涉妨害名譽，柯文哲說，這個叫無妄之災，不過比較頭痛的應該是檢察官不是他。

周玉蔻爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親過往緋聞惹議，她哭訴被惡意影射與民進黨台北市長參選人陳時中有男女關係，今天上午委任律師控告柯文哲及蔣萬安發表抹黑、抹黃言論，涉妨害名譽。

柯文哲今天下午在台北市平戰轉換辦公室成立揭牌儀式後接受媒體聯訪表示，他不曉得周玉蔻在講什麼，但不可以看到網路上有任何人發表評論就說是他的網軍，這個牽拖太多。

對於被周玉蔻提告，柯文哲說，這個叫無妄之災，不過比較頭痛的應該是檢察官，不是他。

媒體詢問，周玉蔻事件是否會影響到兩個月後的選舉。柯文哲表示，反走過必留下痕跡，不過他不曉得周玉蔻是否會從此不再出現，還是等到選後才出現。

此外，媒體詢問，無黨籍台北市長參選人黃珊珊在年長者的支持度較低，是否是被柯文哲砍重陽敬老禮金影響。

柯文哲說，取消普發敬老金對他有傷害，對黃珊珊應該沒有，而且最後想出來要怎麼解套的也是黃珊珊，她提出了政治妥協方案。

媒體又問，10月是否會請假幫黃珊珊輔選。柯文哲表示，他從來沒有這個計畫、到現在為止沒有。（編輯：張銘坤）1110928