國發會：台灣以創始會員身分加入亞洲資訊通路聯盟

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）台灣在國際參與又有新里程碑，國發會今天發布新聞稿表示，台灣以創始會員身分加入「亞洲資訊通路聯盟」，未來將分享台灣在資訊開放、公民參與方面的發展經驗，為深化區域民主做出貢獻。

國發會表示，台灣與菲律賓、以色列、馬爾地夫、斯里蘭卡及柬埔寨共6個亞洲國家，今天共同簽署「亞洲資訊通路聯盟聯合宣言」（A Declaration of Cooperation on the Guiding Principles for the Asian Access to Information Alliance），並成立「亞洲資訊通路聯盟」（Asian Access to Information Alliance，簡稱AAIA）。

值得一提的是，相較於台灣過去多以台澎金馬個別關稅領域等名稱參與國際組織，這次是以正式國名「Republic of China（Taiwan）」加入成為AAIA創始會員，今天由國家發展委員會副主任委員施克和代表出席聯合宣言簽署儀式。

AAIA是以言論自由、資訊公開及公民賦權為基礎、守護民主為目標而成立的多邊組織，由菲律賓倡議成立，希望亞洲區域內民主國家共襄盛舉，推動交流與合作。

聯合宣言敘明，AAIA基於信任、公開，以及對民主承諾而組成，藉由共同合作，達成民主保障及維護，並認為言論自由、資訊公開及資訊近用是公民的基本權利，主張「資訊」在議程建構、決策，以及國家發展、轉型過程中，扮演相當重要的角色。

施克和致詞時表示，台灣自1990年代開始民主轉型以來，民主理念與運作模式已成為社會共同價值，民主自由的風氣提供台灣公民社會蓬勃發展的環境，Covid-19疫情經驗更讓大家體認，唯有資訊公開透明、公民參與完善，才能強化民主體制的韌性。

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施克和表示，台灣作為國際社會可靠夥伴，未來願意積極地透過各種合作機制，與各國分享資訊開放、公民參與方面的發展經驗，為深化區域民主做出實際貢獻。

AAIA宣布成立後，未來將由菲律賓與各創始會員國進行憲章研擬。台灣作為創始會員國，國發會將協同外交部等相關單位參與AAIA相關工作，並與其他會員國交流及討論開放政府及資料公開相關議題，分享台灣在開放政府與資訊自由的成就，促進與亞洲區域內的合作與交流，提升國際多邊參與。（編輯：張均懋）1110928