黃國昌控賤賣林口眷地 國防部：依法辦理

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（中央社記者游凱翔台北28日電）前立委黃國昌今天質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應施壓，導致國防部賤賣林口干城二村土地。國防部晚間回應，均依程序委託國產署，辦理估價審議及公開標售等作業，均符合法令規定，並無賤賣情事。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、前立委黃國昌質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應施壓，促使國防部賤賣眷地，讓國有地進了黑道與財團手中。蔡適應回應，黃國昌打錯人了，這筆土地在新北，政策決定則是在國民黨時代，「與我無關」。

國防部晚間發布新聞稿回應，土地權屬國私共有（國有3/4、私有1/4），之前經國防部報奉行政院105年11月30日函同意辦理標售，自108年至110年初，委託財政部國有財產署辦理5次公開標售均流標。

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國防部說明，因此案土地共有人陳情，行使共有土地優先承購權利，委託國產署辦理公開標售在案，基於信賴保護及誠信原則，今年4月12日委託國產署，辦理第6次公開標售，共4人投標，以新台幣9億2680萬元整標脫。

國防部指出，依「國軍老舊眷村改建條例」規定，由國防部運用眷改土地處分所得，執行國軍老舊眷村改建，不受國有財產法相關規定限制。並強調，國防部依程序委託國產署，辦理估價審議及公開標售等作業，均符合法令規定，並無賤賣情事。（編輯：潘羿菁）1110928