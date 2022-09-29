法務部：獄政系統新功能 要求即時通報人犯脫逃

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（中央社記者王揚宇台北29日電）外界關注監所人犯脫逃事件。法務部今天表示，已於獄政系統開發新增通報脫逃功能；人犯脫逃時，監所人員應於案發後即時（至遲不得逾1小時內）於獄政系統填報資料通報脫逃，同時陳報矯正署。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥等人專題報告「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」，並備質詢。

法務部所提書面資料指出，為使檢察機關迅速處理監所人犯脫逃案件，監所應於當日案發後至遲2小時內，檢具充足的人犯脫逃或逾期未歸等相關證據資料，先向檢察署傳真通報及告發，由檢察署單一窗口法警室收受後，立即送交檢察長分案，由檢察官迅速辦理，依法逕行拘提或立即發布通緝。

另外，法務部於8月31日、9月16日召開會議，研商脫逃案件即時交換資訊。為保護員警值勤安全及有利於協尋人犯，法務部已於獄政系統開發新增通報脫逃功能。

法務部指出，人犯脫逃時，監所人員應於案發後即時（至遲不得逾1小時內）於獄政系統填報資料通報脫逃，同時陳報矯正署，脫逃通報系統資料傳送至法務部對外資訊交換平台，供警政系統抓取資料，至遲於30分鐘內交換至警政資訊系統（M-Police），供全國員警即時追查要犯查詢使用。

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蔡清祥報告時表示，近來發生震驚社會的殺警案，引起社會譁然，法務部已函令所屬檢察機關對於重大槍枝犯罪，應指派專責檢察官主動指揮司法警察從速從嚴、向上溯源偵辦，而各地檢署已成立掃黑專組，查緝不法犯罪組織。

蔡清祥說，年底選舉將屆，內政部警政署規劃全國性肅槍、掃黑專案掃蕩勤務，應報請各地檢署掃黑專組檢察官指揮偵辦；針對發生持槍犯罪個案，即報請轄區地檢署指派檢察官指揮偵辦。（編輯：郭無患）1110929