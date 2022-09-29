1歲以下配方奶粉無法網購 立委替爸媽請命促開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北29日電）現行1歲以下嬰幼兒配方奶粉不能廣告，導致父母難以查詢、網購。時代力量立委王婉諭今天表示，配方奶粉不是母乳的敵人，呼籲食藥署研議在禁止廣告文案及促銷前提下，有條件開放1歲以下配方奶粉能網購。

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，食藥署在2014年依據食品安全衛生管理法訂定「嬰兒與較大嬰兒配方食品廣告及促銷管理辦法」，限制嬰兒配方食品廣告與促銷，目的是配合母乳哺育政策及參照世界衛生組織（WHO）母乳代用品銷售守則；對於立委及團體建議，食藥署將在不影響母乳哺育和銷售原則前提下進一步研議。

王婉諭今天與台灣女人連線理事長黃淑英、秘書長陳書芳舉行「育兒更友善，奶粉網購來幫忙」記者會。

王婉諭表示，常有爸媽分享很難在網路上查詢到1歲以下配方奶粉資訊，提問都得偷偷摸摸，搞得像在做壞事；1歲以下奶粉更無法網路購物，頂多只能箱購，不利地區偏遠的家庭、單親媽媽或是經濟弱勢族群。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王婉諭表示，雖然近來提倡餵母乳，但未必每個媽媽都能餵母乳；配方奶粉不應是母乳的敵人，呼籲食藥署明確定義1歲以下配方奶粉廣告，並研議在禁止廣告文案及促銷前提下，有條件開放1歲以下配方奶粉能網購。

黃淑英表示，歐美日韓等國都可網購1歲以下配方奶粉，但台灣仍未開放，配方奶粉是食品，不是藥物處方，呼籲政府應推動育兒友善環境，開放1歲以下配方奶粉網購。（編輯：翟思嘉）1110929