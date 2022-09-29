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國民黨指抄襲慣犯 陳吉仲：胡亂指控將提告

2022/9/29 12:47
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（中央社記者劉冠廷、吳欣紜台北29日電）國民黨今天質疑，農委會主委陳吉仲過去科技部補助專題計畫，內容涉嫌抄襲，抄襲範圍涵蓋「科學人」、「愛情公寓部落格」、碩博士論文網與期刊，簡直是抄襲慣犯，且會一稿兩用。

對此，陳吉仲發出聲明表示，國民黨近日排山倒海污衊與不實指控，罔顧學術研究「文章中引用文獻」標準及慣例，不僅指控有標示作者及參考文獻中標明出處的論文寫作方式為抄襲、擾亂民眾視聽，甚至以納入一般慣用詞與專用詞等方式來計算抄襲比率。

他說，已多次公開說明，國民黨仍為選舉不顧事實，胡亂指控，鋪天蓋地抹黑，已傷害他的名譽。針對國民黨不實言論，將委請律師提告，維護自身學術研究名譽。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗日前質疑陳吉仲涉及研究計畫抄襲，陳吉仲則以自己並非計畫主持人、並稱「實證模型」可以引用等語回應。但國民黨今天再度召開記者會，直指陳吉仲擔任「計畫主持人」的2015、2017年科技部研究成果「文獻回顧」，分別抄襲高達40%、57%。

前文傳會主委、桃園市議員參選人凌濤在會中說，陳吉仲擅長拿同一份研究報告內容，來接政府研究計畫；由陳吉仲擔任計畫主持人的2份科技部研究計畫成果，分別為2015年的「台灣及東亞鄰近地區氣候變遷下對農業災害損失及空氣污染之社會成本研究」，以及2017年的「研析台灣農業生態系服務最佳策略化」，連文獻回顧都要大幅抄襲，2份報告抄襲率分別高達40%與57%。

凌濤說，陳吉仲抄襲有4大來源，分別包括碩博士論文網摘要，連抄書也都只抄封面，而且從1998年抄到2008年，更誇張的是，竟然還有來自2012年「愛情公寓部落格」的轉載文章，以及抄襲「科學人」雜誌2007年的一篇文章「氣候越暖颱風越強」，另外也抄襲9名學者2012年在「大氣期刊」的文章，簡直是抄襲慣犯。

此外，對於陳吉仲稱期刊並未抄襲一事，與會的國民黨台北市議員張斯綱則說，陳吉仲分明是轉移話題、牛頭不對馬嘴，國民黨並未說陳吉仲的期刊內容是抄襲，而是陳吉仲在民國94年受農委會資助的研究計畫「農民與離農年金給付之實施對台灣農業結構改善之評估」，竟然抄襲農委會民國92年資助的期刊「台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估」，這根本就是一稿兩用、一魚兩吃。（編輯：蘇志宗）1110929

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