更多編輯台推薦新聞：
封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休
運動

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

行政院會通過 台灣與聖文森刑事司法互助條約

2022/9/29 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）為促進台灣與聖文森兩國司法互助，行政院會今天通過「中華民國政府與聖文森及格瑞那丁政府刑事司法互助條約」及「中華民國政府與聖文森及格瑞那丁政府移交受刑人條約」，將函請立法院審議。

行政院透過新聞稿指出，為促進台灣與聖文森及格瑞那丁司法互助、受刑人移交業務，行政院會今天通過法務部擬具的「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府刑事司法互助條約」及「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府移交受刑人條約」，將函請立法院審議。

行政院長蘇貞昌表示，本案送請立法院審議後，請法務部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成審議程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法務部說，為促進台灣與聖文森及格瑞那丁司法互助、受刑人移交業務，雙方擬簽署「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府刑事司法互助條約」及「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁政府移交受刑人條約」。

法務部表示，經報奉行政院同意辦理後，接續由法務部長蔡清祥與聖文森及格瑞那丁總理兼司法部長龔薩福完成簽署，並依「條約締結法」第8條規定，函請立法院審議。（編輯：蘇龍麒）1110929

聖文森及格瑞那丁
聖文森總理龔薩福：將發聯合聲明 譴責中共威脅台灣 不畏軍演訪台 聖文森總理：相信台灣能夠掌握事態【專訪】
蘇貞昌
政院修法落實營業秘密保護 蘇貞昌：符合國際潮流 入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族