邊境開放 外交部：10/13起全面恢復簽證便捷措施

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）外交部今天表示，配合中央流行疫情指揮中心公告，自10月13日起開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證，將全面恢復簽證便捷措施與正常簽證辦理流程。

配合開放邊境管制措施，外交部發布新聞稿指出，將調整外籍人士來台規範，首先將「全面恢復簽證便捷措施」，符合資格的外籍人士得以落地簽證方式來台，或事先申請電子簽證及內政部移民署「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」入境憑證。

外交部指出，東南亞國家優質團體旅客來台觀光（觀宏專案）相關申請事宜，將按主管機關交通部觀光局所訂開放期程受理。

「全面恢復正常簽證辦理流程」方面，外交部指出，外籍人士得依其來台事由（含一般性社會訪問及觀光），備妥相關文件向外交部駐外館處申請來台簽證。

外交部說，有關簽證應備文件及申請手續，請參考外交部領事事務局全球資訊網。至於內政部移民署「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」入境憑證申請資訊，請參考內政部移民署網站公告。

外交部指出，目前入境人數仍採總量管制，當事人入境應遵守指揮中心各項防疫措施。（編輯：謝佳珍）1110929