出席民眾黨參選人活動 黃珊珊：將打團體戰

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊30日表示，民眾黨提8席議員參選人，當然希望全壘打，若她當選市長，也希望議會有支持盟友，接下來會打團體戰。中央社記者劉建邦攝 111年9月30日

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（中央社記者劉建邦台北30日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天出席民眾黨市議員參選人活動時說，民眾黨提8席議員參選人，當然希望全壘打，若她當選市長，也希望議會有支持盟友，接下來會打團體戰。

黃珊珊上午出席台灣民眾黨台北市議員參選人陳思宇競選辦公室暖屋活動，會後受訪，媒體詢問，近期規劃出席民眾黨市議員參選人相關活動是否有拉抬小雞效應及盼透過合體拉高席次。

黃珊珊對此表示，民眾黨提名8席參選人，當然希望全壘打，由政黨提出的人選都希望能順利當選，但因議員選舉為多席次，只能靠勤跑，當然會透過整體氣勢，若當選台北市長，也希望市議會有支持的盟友，民眾黨參選人都很優質，但因媒體宣傳等相關資源不太豐富，因此接下來會打團體作戰。

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媒體詢問，是否近期聽聞台北市長柯文哲可能棄保，黃珊珊指出，台北市是柯文哲重要據點，且這近8年期間民眾已放棄藍綠，但藍綠仍想拉回對決，這次選舉就是超越藍綠及政黨的戰爭，希望能回歸公共政策辯論及討論，每天只想操作藍綠，真的很沒出息。

至於親民黨主席宋楚瑜後續是否會現身站台，黃珊珊說，每天都在問這樣的事情，當然是要爭取每個人支持，後續尊重宋楚瑜安排，且選前會有不同人表態，離投票時間還早，到底在急什麼，相信宋楚瑜是支持她。（編輯：方沛清）1110930