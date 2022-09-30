農委會書面說明到期 張善政：已要求公開專案內容

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（中央社記者葉臻桃園30日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案引發爭議，農委會要求書面說明，今天是最後期限。張善政表示，已在22日行文要求公開專案內容，農委會心虛，才會拖延案件的公開。

張善政任職宏碁期間主持的行政院農業委員會研究計畫涉嫌抄襲。農委會副主委陳駿季接受媒體聯訪指出，截至上午為止，宏碁公司及張善政並沒有對當初農委會檢視比對結果提出書面說明，宏碁公司則行文希望延期。

張善政競選辦公室下午發布張善政回應表示，已在9月22日正式行文農委會，以紙本公文要求公開「計畫專案所有內容」「專案的預算分配表」，絕對坦蕩蕩、經得起任何檢驗。

張善政指出，農委會明顯心虛，才會選擇用擠牙膏方式，拖延案件公開，奉勸農委會不要再當民進黨跟總統蔡英文的政治打手，應該開大門走大路，繼續配合執政黨的選舉操作，只會徒留惡名，被民眾唾棄與不齒。

張善政強調，民進黨這一系列針對他的操作，猶如將一張白紙，硬要把它染到黑，選舉奧步、人格毀滅、栽贓陷害，是不是不抹黑，民進黨就不知道怎麼選舉了。

張善政說，農委會主委陳吉仲自己的抄襲案連環被爆出，甚至涉及一案兩用、連部落格文章都抄，「陳吉仲無下限地介入選舉、凌遲非民進黨參選人，還A自己單位農委會的經費，已經失去身為台灣最高農政機關首長的格局」。（編輯：方沛清）1110930