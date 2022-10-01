國民黨質疑研究計劃涉抄襲 陳吉仲要提告

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）國民黨質疑農委會主委陳吉仲研究計劃涉抄襲，陳吉仲今天在嘉義縣參加農業機械暨資材展開幕時表示，已委託律師下星期一提告，捍衛自己學術清譽。

陳吉仲今天上午出席在嘉義縣舉辦的第16屆台灣國際農業機械暨資材展開幕活動，針對國民黨質疑他擔任計劃主持人的執行計劃「我國環境友善農業經營直接給付之研究」涉嫌抄襲一事，做出回應。

陳吉仲告訴中央社記者，針對國民黨不實指控部分，已委託律師下星期一直接提告，捍衛自己清譽，他的研究用學術的標準檢驗都沒問題，卻被污名化。

另外，針對國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案引發爭議，陳吉仲說，外界都已經知道，張善政至少有5篇相關研究報告，重複的比例超過45%，農委會已經把疑點列出，要求書面說明，收到對方說明後再進行相關審查。

至於媒體提問張善政受邀活動發紅包遭質疑違法，陳吉仲並沒有表示意見。（編輯：黃世雅）1111001