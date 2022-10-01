論文風波後 柯文哲高虹安黃珊珊同台相挺黃瀞瑩

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（左3）1日出席同黨台北市議員參選人黃瀞瑩（右3）的競選總部成立茶會。中央社記者賴于榛攝 111年10月1日

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（中央社記者賴于榛台北1日電）論文風波後，台灣民眾黨主席柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊，以及民眾黨新竹市長參選人高虹安今天首度同台，力挺民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩，並呼籲選民將選票投給正直、誠信的候選人。

柯文哲與黃珊珊今天趕場拉抬民眾黨台北市議員參選人聲勢，中午出席林珍羽競選總部成立，下午分赴黃瀞瑩競選總部成立茶會與吳怡萱競選總部成立，晚間出席陳思宇競選辦公室應援點燈。

黃珊珊先前在高虹安捲入論文風波、「學歷」發言爭議時，一度被質疑保持距離；黃珊珊近日除數度澄清外，今天在黃瀞瑩競選總部成立茶會時強調，兩人都有簡訊往來，無須靠同台表達信任。

黃珊珊也說，政治可以很簡單、乾淨不複雜，但執政者、媒體人用各種人格毀滅方式，透過手中武器對付平民百姓或是不同政黨候選人，這已超越民眾底線、超越大家的良知，最後反撲也是剛好而已。

黃珊珊強調，參選是為守護台灣價值與下一代，她會努力超越藍綠、改變台灣政治文化，且她到市府工作後信念一直未改變，就是不想把台北市交給藍綠兩黨。

柯文哲則說，他可以保證黃瀞瑩是正直、誠信且做事穩重的人，這個時代做事認真是一種文化，黃瀞瑩就有做到。

高虹安致詞時表示，曾與黃瀞瑩合作，知道她是有料認真且真誠的人，但這樣的真誠也有可能被媒體、社群、政黨鬥爭或是側翼攻擊醜化，讓市民誤會其本來的樣子。

高虹安舉自己為例說，站出來參選新竹市長的時候，沒有想到支持度很快變成首位，更沒有想到攻擊會如此鋪天蓋地，當執政黨用這樣的方式對待一個參選人，可以想像也可能這樣對待每位民眾。

她表示，年底選戰是一場良知要站出來的選戰，民眾黨沒有包袱，希望民眾能把選票投給每一位優質清新的民眾黨參選人。

另外，民眾黨今天舉辦創黨以來首次親子公益嘉年華，讓家長帶著小朋友參與闖關，包括小朋友的肢體訓練、平衡訓練等充滿童趣的活動。

民眾黨立委蔡壁如在臉書指出，她在活動中看到國家未來的新希望，民眾黨接下來會連續在全國各地共舉辦7場親子嘉年華，歡迎年輕父母帶著小孩一起參與。（編輯：林克倫）1111001