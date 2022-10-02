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劉櫂豪提友善寵物宜居家園 饒慶鈴重視環境議題

2022/10/2 15:49（10/2 16:01 更新）
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民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（右）2日在競選總部「造好新台東基地」邀請許多貓咪和主人到場同樂，現場舉辦飛貓腿鑽隧道比賽。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月2日
民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（右）2日在競選總部「造好新台東基地」邀請許多貓咪和主人到場同樂，現場舉辦飛貓腿鑽隧道比賽。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月2日
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縣長選戰，民進黨參選人劉櫂豪今天召集「貓奴」分享養貓甜蜜甘苦談，承諾當選將打造友善寵物的宜居家園；對手饒慶鈴則重視環境議題、舉辦「環境知識競賽」。

劉櫂豪的「造好新台東基地」今天邀請許多貓咪和貓主人同樂，舉辦飛貓腿鑽隧道比賽，劉櫂豪親自頒發不同獎項給所有參與今天活動的貓咪，現場貓奴們彼此分享飼養寵物的甜蜜甘苦談。

劉櫂豪承諾，擔任縣長會規劃設立寵物公園，區分大小型犬活動區、寵物專屬遊樂設施；並優化流浪貓犬認養平台，加強飼主專業知能，讓每個動物都被細心照顧，也會製作繪製寵物地圖，協助認證友善寵物店家，並舉辦寵物展，促進相關產業活絡、講座心得交流分享。

劉櫂豪說，過去曾於2017、2019、2020年於鐵花大草皮舉辦「寵物趴」，吸引許多人帶著像家人一般的寵物一起交流、認識朋友，也透過寵物趴讓更多鄉親認識如何愛護、友善動物。

活動也邀請民進黨台東市民代表參選人趙韋童、縣議員參選人簡維國、中華民國寵物商業同業公會理事長張靖霖、知名貓咪專家小貓姐們共襄盛舉。

拚連任的國民黨提名人、台東縣長饒慶鈴則提環保議題。

台東縣政府環保局今天舉辦「環境知識競賽台東縣初賽」活動，饒慶鈴透過新聞稿表示，環境議題在全球備受重視，台東民眾也是感同身受，更應用實際行動關心環境；台東舉辦「環境知識競賽」已邁入第11年，是促成台東縣民眾學習環境知識的管道之一，更是將所學運用在日常生活中加以實踐，讓更多家庭、學校共同投入，落實全齡參與環境教育的精神。

「環境知識競賽台東縣初賽」吸引國小、國中、高中 （職）及社會等4組，超過500名縣民參與，相較去年增加22.5%的參賽人數，經激戰後結果出爐，各組前5名菁英將代表台東角逐全國總冠軍。（編輯：陳仁華）1111002

台東縣環保局1日在台東大學舉辦「環境知識競賽台東縣初賽」，4組別共有逾500人參與，各組前5名並將代表台東角逐全國總冠軍。圖為頒獎畫面。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月2日
台東縣環保局1日在台東大學舉辦「環境知識競賽台東縣初賽」，4組別共有逾500人參與，各組前5名並將代表台東角逐全國總冠軍。圖為頒獎畫面。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月2日
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