國防部副部長：美方願全力在軍售上協助台灣

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國防部副部長王信龍率團出席美台國防工業會議，他3日受訪表示，代表團在會中誠懇表達台灣軍售狀況及碰到的窒礙，並說明當前風險，美方願意全力協助台灣。中央社記者徐薇婷里契蒙攝 111年10月4日

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（中央社記者徐薇婷里契蒙3日專電）國防部副部長王信龍率團出席美台國防工業會議，他今天受訪表示，與會者對台海局勢有共識，他誠懇表達台灣軍售狀況及碰到的窒礙，並說明當前風險，美方願意全力協助台灣。

第21屆美台國防工業會議2日至4日在維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）舉行，台灣方面由王信龍率團出席，他今天上午在會中就台灣未來加強防衛重點發表談話。

王信龍下午受訪表示，這次美台國防工業會議非常成功，上午的研討會充分討論台海當前局勢，大家都有想法共識；下午閉門會談也傳達了真實情況，包括現在軍售狀況、碰到哪些窒礙、當前風險等，美方也據實告訴台方目前景況，願意全力來協助台灣。

針對美台在台灣軍購或建軍方向是否有共識，王信龍指出，發展不對稱戰力的概念是美台這兩年來建立的共識，但台灣沒有忽視傳統戰力，反而是積極、以最快速度恢復妥善，以因應當前敵情威脅。

王信龍說，考慮台灣國家預算有限，所以錢必須花在刀口上；台灣預判這幾年可能是敵情威脅最嚴重的時候，如何能在最快時間、且預算有效運用下即時獲得台灣要的戰力，是當務之急。

王信龍今天在致詞中拋出一系列與民主國家合作提議，例如整合無人機電子訊號情報，共同發展反制中共無人機侵擾，以及爭取參與盟國聯合演訓等。

王信龍表示，台灣這幾年一直在爭取參與環太平洋軍演，這是先從近程來看，也是台灣多年的期望目標；無人機則是台灣建軍重點，現在很多國家都重視中共對台威脅程度，友盟國家願意支援台灣、與台灣技術合作，台灣都非常的高興。

談到目前美國國會正在推動的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），王信龍說，法案9月14日才通過參議院外委會，未來台美雙方會不斷研析，以有限預算要花在刀口上的思維做考量，希望這個法案能通過。

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針對法案研擬未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2089億元）軍援，王信龍表示，軍援當然對台灣有幫助，因為能用在訓練、裝備維持、軍購裝備上，是相當廣泛的，但需要雙方坐下來談。

美台國防工業會議明天進入最後一天，與會者將討論戰前的威嚇、韌性與區域對策等議題；美國國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任克雷希（Laura Cressey）預定發表閉幕談話，為首次有國務院政軍局官員出席致詞。（編輯：韋樞）1111004