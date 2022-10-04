藍營質疑與黑道關係密切 蔡適應：抹黑

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）國民黨今天舉行記者會質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應與黑道關係密切，呼籲基隆市民淘汰黑道立委。蔡適應說，媒體報導和他的質疑，讓謝國樑感到害怕，透過各種方式抹黑他。

蔡適應上午出席在新北市華江自行車租借站舉辦的「北北基桃聯合交通政策記者會」表示，國民黨的記者會和國民黨基隆市長參選人謝國樑臉書（Facebook）直播，都共同反映一件事，就是謝國樑的選情危險，且謝國樑各方面都不如他。

蔡適應說，要參選市長的人，卻開設這麼多境外公司，且金錢流不明，大家對這樣的市長參選人有信心嗎，未來市庫通謝國樑公司的財庫，應該不是基隆人所願意見到的。

蔡適應說，謝國樑面對媒體的報導及他的質疑感到害怕，所以透過各式各樣的方式抹黑他，但無法迴避的事實是，謝國樑為何會有那麼多的境外公司，透過複雜交易方式達到目的，這是國人和市民關心的議題，謝國樑從8月到現在都還沒說明。

國民黨主席朱立倫昨天說，聽說蔡適應確實跟黑道結合賺不當資財，蔡適應陣營希望朱立倫收回不實指控，否則不惜提告。蔡適應再度回應，全台灣提名最多黑道的黨主席來指控他，他覺得莫名其妙，基隆過去有一名黑道候選人被判刑，（判決書）裡面指的政黨，就是國民黨。

國民黨文傳會副主委王鴻薇、前青年團總團長呂謦煒及新北市議員參選人黃心華上午舉行記者會，呂謦煒表示，蔡適應背景複雜，日前已經被踢爆蔡適應服務團隊副主任的親兄弟不斷承攬政府上億元的自來水治水工程標案，以及被踢爆助理有一位綽號「排骨」的天道盟太陽會陳姓大哥，但是蔡適應遲遲不敢正面回覆。

王鴻薇說，不僅如此，蔡適應還被踢爆利用立法委員職權，疑似去施壓國防部賤賣國土，恰巧買到這塊土地的又是跟黑道助理有淵源，又是天道盟太陽會，怎麼會有這麼巧的事情。

王鴻薇指出，日前國民黨才踢爆蔡適應基隆服務處的所在地儼然就是「蔡適應的企業總部」，2樓是蔡適應服務處，4樓是黑道助理的公司，5樓是不斷承攬上億工程標案的服務團隊親信的公司。沒想到更有人踢爆，蔡適應2樓服務處的所在地原來就是那位黑道大哥的。

此外，對於民進黨立法院黨團指謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美元給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百，涉及洗錢案，要求謝國樑拿出相關匯款水單。

謝國樑今天在臉書（Facebook）直播表示，錢為何會流向自己或公司，是因為有借出，別人還款，就是這麼簡單，絕對沒有問題，4年前的（匯款）收據，自己花好多時間找到，請大家放心，錢從公司借出，幾個月後還回來，資料清清楚楚，到最後「有就是有，沒有就是沒有」，不可能模糊。

謝國樑說，自己甚至全家3代都禁得起考驗，希望民進黨立院黨團今天、明天都要舉行關於金星公司的記者會，如此就不會去煩國民黨桃園市長參選人張善政或台北市長參選人蔣萬安，自己明天就47歲了，不曾被檢調約談過，父親、爺爺也沒有被約談過，只有沒錢的人才會去洗錢，環境足夠的人不需要去洗錢。（編輯：李錫璋）1111004