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國民黨批無心選新北 林佳龍競辦：政治口水

2022/10/5 15:35
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（中央社記者劉冠廷、王鴻國台北5日電）縣市長選戰競爭激烈，國民黨今天質疑民進黨新北市長參選人林佳龍選假的，無心在新北市，並指林佳龍從開始選舉、踏進新北起犯了許多錯，要林佳龍告訴民眾，選後下一步要到中央哪個位置。

林佳龍競選辦公室發言人李晏榕則表示，與其急著不斷跳針噴政治口水，不如請侯陣營好好認真端出政績跟政見牛肉，市民還在線等。

國民黨今天召開「新北佳龍圖鑑，迷路型、烙跑型、抹黑型候選人演哪齣」記者會，新北市議員參選人戴湘儀形容，林佳龍正飾演「離家龍」，不知道自己的方向，屢屢將新北市講成台北市，也將新北市最多人口的行政區板橋跟蘆洲搞混，連新北市的觀光景點水湳洞十三層遺址，林佳龍也與八里的十三行博物館搞混。

戴湘儀說，更離譜的是，林佳龍在「新北大翻新、交通大順暢」政見記者會上的圖卡，將新莊站與輔大站的順序顛倒，林佳龍連捷運的路線都搞不清楚，要如何讓新北交通大順暢。

另一位國民黨新北市議員參選人呂家愷則諷刺林佳龍是「烙跑龍」。呂家愷說，林佳龍2018年在台中輸給台中市長盧秀燕20多萬票後，就到中央去擔任交通部長，但太魯閣交通意外事故沒處理好就下台，原本要選台北市長，選不到，才到新北選市長，但對新北完全不了解，不僅講錯地名，還抄襲新北市府原本已經在執行的政策。

呂家愷也說，林佳龍選完新北市長後準備要到哪裡，請誠實告訴大家，下一步要到中央哪個位置。（編輯：翟思嘉）1111005

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