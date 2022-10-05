飛彈飛越台灣上空是否發布警報 邱國正：可考慮

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（中央社記者游凱翔台北5日電）北韓昨發射彈道飛彈飛越日本上方，觸發日本警報，而中共8月軍演時同樣有導彈飛越台灣上方，但軍方計算落彈點、飛行路徑故未發布。立委今天關切是否比照發布，國防部長邱國正回應，未來可納入考慮。

北韓昨天發射中程彈道飛彈（IRBM），飛越日本北部青森縣上空，日本政府罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），示警北部和東北部居民尋找掩護；而中共8月對台軍演並實彈射擊11枚東風系列彈道飛彈，其中4枚飛越台灣上空，因國軍預判落彈點為東部海域，加上主要飛行路徑位於大氣層外，因此軍方未發布防空警報。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢。

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國民黨立委江啟臣詢問，以北韓昨天與2017年發射飛彈為例皆觸發日本國家警報，JR鐵路還停駛，是否覺得日本太大驚小怪，台灣未來若遭遇類似情況，是否發布警報讓國人知悉。

邱國正回應，由於每個國家應處方法不同，他不評論。但台灣不發布警報，是因為能掌握飛彈飛行角度、落彈點等，因此沒有發布警報驚擾民眾，但預警狀況可調整，因此在各界有不同意見後，未來可將發布警報與否納入考慮。（編輯：張均懋）1111005