翁章梁北上力挺林佳龍 讚有想法是嘉義的自己人

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（中央社記者王鴻國新北5日電）民進黨新北市長參選人林佳龍出席嘉義人挺佳龍記者會，嘉義縣長翁章梁特地北上力挺，他說，林佳龍很有想法，雖非嘉義子弟，但有淵源，推動諸多交通建設，是嘉義人的自己人。

翁章梁致詞表示，林佳龍美國留學回台後，就在中正大學任教6年，對嘉義有感情，從政後也對嘉義有諸多貢獻，尤其在交通部長任內，推動改善山區危險路段，增建海線聯外橋樑，協助平原區生活圈道路維護。

翁章梁表示，大學時期和林佳龍曾是野百合世代的戰友，當時學運主要論述提供者就是林佳龍，林佳龍非常有想法，這樣的人適合來做縣市首長，縣市長掌握很大的資源與人力，必須要有想法和方向，如果讓沒有想法的人來做市長，絕對是都市的災難。

翁章梁說，基於學運革命情誼及林佳龍交通部長時期的貢獻，今天一定要特別來表態支持，告訴鄉親林佳龍雖然不是嘉義人，但情感上是「家己人」，一定要讓他順利當選。

林佳龍表示，競爭對手侯友宜是嘉義人，現在還有這麼多鄉親願意站出來相挺，將他視作「家己人」，覺得很不容易也很感動。

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林佳龍說，前一陣子參與在板橋的嘉義同鄉會活動，幾個同鄉會幹部自發為他高呼「凍蒜」，結果被當場制止，就改喊「加油」，但後來他逐桌致意，大家也都有喊「凍蒜」，其實各種同鄉會場合都是歡迎所有候選人參與，都會給予祝福、鼓勵，這是風度的展現。

林佳龍強調，年底選舉這一戰除了對民主發展重要，對新北也很重要，新北市升格12年，卻還是台北的衛星城市，新北人要有志氣，作為首都圈最大的都市來帶領台灣跟國際接軌，帶來新北大翻新。（編輯：郭諭儒）1111005