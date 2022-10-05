林右昌：侯友宜若連任後選總統 前有韓國瑜例子

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市長林右昌今天接受媒體專訪指出，新北市長侯友宜若連任市長後又選總統，會令他百思不得其解，因為已有前高雄市長韓國瑜例子。

林右昌今天接受媒體人黃光芹專訪，談到侯友宜是否會選總統表示，他百思不得其解，就是已有韓國瑜的例子。年底選舉11月26日投票，若侯友宜12月25日連任就職，不管民進黨或國民黨的總統初選，大概落在明年3月、4月。

林右昌指出，如果侯友宜要選總統，連任4個月後新北市長又要補選，屆時侯友宜該如何交代，無論是提出的主張，或演說時承諾要幫新北市做什麼事就都不可能（落實），民主時代要相信人民的智慧，侯友宜如果真要這麼做，就讓人民檢驗。

談到如何看待韓國瑜的輔選效應，林右昌表示，他覺得政治不是數學，也不是物理，比較像是化學，一個因素添加進來後會產生化學變化，會變得很複雜，不是線性、單向而是會有各方的變化，可能有地域性在不同地方產生變化，其次是針對不同對象產生的變化。

對於基隆市長卸任後的規劃，林右昌說，他真的從來不去幫自己特別規劃，因為很多事情不是他能規劃，他只有一個重點，就是未來不管在什麼位子上「我永遠都是基隆人」，也永遠會為基隆的建設及發展盡份心力，不會因為卸任後未來擔任某個職位而有所改變。

黃光芹追問，從來都沒有想過再去選立委嗎？對此，林右昌指出，沒有，沒有，從來沒有。（編輯：戴光育）1111005