訪泰資訊被曝光 陳明通：國安局沒有被滲透

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（中央社記者游凱翔台北6日電）國安局長陳明通赴泰國行程細節遭披露，外界質疑國安局遭到滲透。陳明通今天備詢表示，有清查局內人員手機、電腦，細節不便說明，但國安局沒有被滲透，「泰國也給我們完整說明，主要是他們」。

陳明通、國防部軍情局長楊靜瑟、國防部政治作戰局長楊安、海委會海巡署副署長蔡長孟、警政署長黃明昭、移民署長鐘景琨、調查局長王俊力等人，上午赴立法院外交及國防委員會報告，並備質詢。

國民黨立委吳斯懷質詢表示，陳明通日前赴泰國時的出入境海關照片、入住飯店帳單、搭機紀錄，都遭對外公布，質疑國安局是否遭中國滲透，及是否針對可能涉案人員的手機、電腦進行清查，並執行損害管控。

陳明通回應稱有做過內部清查，但不便多說，「泰國也給我們完整說明，主要是他們」。陳明通提到，國安局針對這事件確實有很多檢討改進之處，這個挑戰也很大，因為連澳洲國防部長日前出席香格里拉論壇細節也遭公布，這是全面性的。

吳斯懷表示，他不管澳洲，他只管中華民國有無被滲透。陳明通回應：「我們沒有被滲透」。

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陳明通答覆民進黨立委何志偉也表示，這次事件並非台灣單方面的事情，泰方也知道此事嚴重性，反觀香格里拉論壇的對話都能被洩漏，可見網駭嚴重，因此要從這次教訓中加強國際合作，並認真討論「乾淨網路」。所謂乾淨網路最重要的就是隔離中國產品，例如出口到美國的伺服器不能在中國製造，「哪怕是一根電線，都可能被植入晶片」。

國民黨立委溫玉霞詢問泰國方面洩漏資訊的動機，並詢問有無對台灣說抱歉，陳明通僅表示，這些事情不能公開說明；陳明通答覆民眾黨立委邱臣遠質詢也說，這種事情不可能也不應該再發生。（編輯：翟思嘉）1111006