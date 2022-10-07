陳時中自評防疫成績遭嗆 綠委：勿為選舉滅台灣威風

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（中央社記者王揚宇台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫分數85分，無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，滿分可能1000分，引各界討論。民進黨立委吳思瑤今天說，如果要滅陳時中的威風，不打緊，但不要為選舉滅台灣的威風。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵及立委吳思瑤、管碧玲今天召開「防疫成績屬於全民」記者會，說明政府防疫成績。

羅致政說，台灣13日將重啟國門，但過去一段時間，很多反對黨人士、地方選舉參選人不斷扭曲、醜化台灣的防疫成績，不斷給防疫人員潑冷水、甚至是髒水，醜化國家防疫團隊及全民防疫成績。

管碧玲表示，例如有人說打高端疫苗沒辦法出國，但事實上絕大多數國家是可以暢行無阻的，只有2、3個國家還需要進一步交涉；此外，也有人說解封在即，政府卻沒拿出配套，但其實政府早就把配套措施公布在網路上。

管碧玲說，也有人說研發高端疫苗是詐騙炒股，但事實上，研發國產疫苗是必要的發展，也是戰略的一環，而且到目前為止，它防護力表現得還不錯，卻遭人詆毀。

吳思瑤說，陳時中給台灣的防疫打成績，是給全民的肯定，不是要自己邀功，藍白陣營如果要滅陳時中的威風，這不打緊，但千萬不要為了選舉來滅了台灣的威風。

吳思瑤指出，當中央與地方聯手防疫的時刻，關於大型接種站部分，台北市比別人慢也亂象叢生，試問，黃珊珊對於台北市的防疫分數打幾分。

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林靜儀說，如果真的要打分數，請問黃珊珊要不要為了台北市在去年防疫過程中，基層醫療人員打不到疫苗，結果疫苗跑到某診所被一堆人打光這事打分數。

陳時中自評防疫分數85分，遭台北市長柯文哲嗆「去死吧」。黃珊珊6日上午走訪西湖市場，並接受媒體聯訪時提到，防疫成績是屬於全台灣人民，不是某個人功勞，自評分數是自我感覺良好，如有網友稱，陳時中提到分數應是口罩、快篩劑、疫苗加上負責的總分，但滿分可能是1000分。（編輯：蘇志宗）1111007