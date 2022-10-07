謝曉星駁斥涉性騷 綠委籲先暫停對外發言

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（中央社記者王揚宇台北7日電）原能會主委謝曉星遭爆涉職場性騷擾及霸凌，謝曉星表示性騷擾是不實指控。民進黨立委林靜儀今天說，希望調查小組能盡快調查，為確保陳情人、被指控者的權益，請謝曉星先暫停對外發言。

媒體報導，謝曉星遭控職場性騷、霸凌，不僅挑秘書像選妃，也被投訴情緒控管極差，常無故辱罵霸凌下屬。謝曉星今天在立法院受訪表示，對近日紛擾感到抱歉，但性騷擾是不實指控。至於職場霸凌，他表示很少指責秘書，且長相絕對不是挑選機要秘書條件。

民進黨立法院黨團今天召開「防疫成績屬於全民」記者會，會中有媒體詢問，對於謝曉星說法的看法。

民進黨立委吳思瑤表示，請謝曉星作為一個被調查人的身分，在對外發言上，盡可能暫時不需要做太多論述，在內部調查時，可以為自己的權益提出辯護。

林靜儀說，請謝曉星先暫停對外發言，也希望本案能盡速調查，調查小組應該也已經成立了，一切依法做相關調查；調查結果出來前，黨團不會對任何人做其他判斷，因為這些事都要調查後才會知道，才能確保陳情者、被指控者的權益。

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吳思瑤說，立法院教育及文化委員會的幾位女性立委，第一時間發布聯合聲明，要求行政院即刻組成調查小組，尤其現在是立法院的會期中，還要審查預算，除了要求加速調查，也要以最快速度完成調查。

此外，國慶日將屆，前總統馬英九呼籲，不要稱呼為台灣國慶日。民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，國慶日是值得歡慶的日子，國民黨不要再從中製造更多政治紛擾，不要逢台必反，中共都還沒跳起來，國民黨、馬英九就先跳起來。（編輯：蘇龍麒）1111007