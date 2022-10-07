雪梨雙十國慶酒會 澳洲政要僑領雲集

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駐雪梨台北經濟文化辦事處6日舉辦中華民國111年國慶晚會，多位澳洲政要出席，處長范惠君（右4）於國慶晚會指出，台灣是民主、韌性與團結的具體表徵。（中華民國駐雪梨辦事處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年10月7日

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（中央社記者丘德真雪梨7日專電）駐雪梨台北經濟文化辦事處昨晚舉辦中華民國111年國慶晚會，超過30多位澳洲政要及多位僑領出席。駐雪梨臺北經濟文化辦事處處長范惠君於會中指出，台灣是民主、韌性與團結的具體表徵。

范惠君在致詞時表示，台灣將持續向全世界呈現豐沛的生命力與量能，以及代表國際間良善力量的無比勇氣。

范惠君指出，面對動盪區域情勢，感謝澳洲等理念相近國家對台海和平穩定的承諾。台灣已積極發展不對稱戰力及自我防衛實力，在澳洲等民主夥伴團結支持下，可望長保台海和平穩定，維護印太區域自由開放。

她說，台、澳關係歷久彌新，雙邊貿易額去年高達196億美元，台灣已成為澳洲第6大出口市場及第7大貿易夥伴；台、澳在供應鏈韌性、先進製造、分散市場及能源轉型等面相均具合作空間，期待兩國持續推動半導體產業、氫能及再生能源科技實質合作。

范惠君也呼籲澳洲政府支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以持續推進兩國關係，共榮互惠。

在兩岸關係方面，范惠君強調台海和平是區域內各國的共同目標，台灣致力維持兩岸現狀，對建設性對話抱持一貫開放態度，不升高衝突、不挑起爭端，但捍衛主權與國家安全的決心不會動搖。

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新南威爾斯州（NSW）下議院議長奧戴（Jonathan O'Dea）及新州規劃廳廳長（Minister for Planning）兼議會友台小組主席羅伯茲（Anthony Roberts）致詞時，均推崇台灣奮鬥不懈在國際取得一席之地，並讚揚台、澳共享自由民主及人權等普世價值。

新南威爾斯州（NSW）議員包括法羅（Scott Farlow）、麥德莫特（Hugh McDermott）、普洛斯（Peter Poulos）、拉斯（Chris Rath）和雷珊（Mark Latham）等也都出席晚會。（編輯：陳惠珍）1111007