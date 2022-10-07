三重員警誤毆民眾風波 監委申請自動調查

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（中央社記者賴于榛台北7日電）新北市三重警分局永福派出所員警日前將黃姓民眾誤認為通緝犯，逮捕過程導致民眾受傷引發風波。監察委員陳景峻今天說，除抓錯人事件，監院也接獲三重警分局屢屢值勤不當的陳情，他已申請自動調查。

此案後續，黃姓民眾與員警互告傷害，三重警分局也主動將2名員警函送新北地檢署偵辦疏失部分，且從重各記過1次、調職處分，所長連帶處分申誡2次；另外，警政署長黃明昭則派員關懷民眾，並指示秉公調查、絕不徇私；同時，新北市警局長黃宗仁也曾當面向黃姓民眾表達歉意，並承諾負起最大責任。

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陳景峻說，除了這次警員抓錯人事件外，監察院也接獲民眾陳情，指稱三重分局屢屢值勤不當，並有議員指稱三重分局在一年內發生5件重大違紀事件。

他表示，對此案高度關切，已申請自動調查，將深入了解究竟三重分局各件值勤疏失與警紀事件，各涉案警員有無違失、內政部警政署與新北市政府警察局有無善盡主管機關監督管理的責任，以及有無行政上糾錯究責的必要。（編輯：趙蔚蘭）1111007