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首頁 / 政治

陳宗彥回應馬英九：國旗從來沒有不見

2022/10/7 18:32
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（中央社記者賴于榛台北7日電）前總統馬英九昨天呼籲，不應以Taiwan National Day作為國慶英文名稱。內政部次長、慶籌會秘書長陳宗彥今天表示，國慶Logo與完整視覺部分國旗從來沒有不見，且主軸展現台灣主體意識與民眾向心力。

馬英九昨天呼籲，總統府在大會看板與發給中外貴賓資料中，不應以Taiwan National Day作為國慶英文名稱，引發各界討論。

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陳宗彥今天在國慶預演結束後受訪表示，包含108年主視覺「攜手世界，台灣耀飛」、109年「民主台灣，自信前行 2020 Proud of Taiwan」、110年「民主大聯盟，世界加好友」等Logo與完整視覺上，國旗從來沒有不見。

他說，包含今年也清楚展現慶祝中華民國111年的字樣，這些主軸是清楚展現台灣主體意識以及民眾的向心力，除非馬英九心中不認為台灣是其所屬的地方，心中有其他的鄉愁，「像我的鄉愁就是台灣」。（編輯：蘇龍麒）1111007

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