越南駐處慶雙十 石瑞琦：留台越生有望首破2萬

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）駐越南代表石瑞琦今天在國慶酒會表示，在COVID-19疫情衝擊下，台越關係持續發展，2021年雙邊貿易逆勢成長20%；此外，在台留學的越南學生今年預計將首度超過2萬人。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，駐越南代表處睽違兩年後恢復舉辦實體國慶酒會，今天共計近400名嘉賓到場同歡。越南方面則由越南商工總會（VCCI）秘書長陳氏蘭英、越南台灣事務委員會秘書長陳維海代表出席。

石瑞琦致詞時表示，即使受到疫情衝擊，台越關係仍然持續發展，而且越來越緊密，在經濟合作、文化交流、教育合作方面都取得一定進展。

他舉例，越台雙邊貿易在疫情期間逆勢成長，2021年成長20%；與此同時，台灣企業也持續投資越南，台灣企業2020年及2021年在越南新增投資金額超過32億美元，其中主要來自資通訊科技產業的投資。

石瑞琦指出，教育合作方面，在「台越高等教育文憑互相承認協定」及台越大學歷年簽署的1438件交流合作協議的基礎下，台越教育合作持續創新紀錄，今年在台留學的越南學生總數有望超過2萬人。

石瑞琦表示，然而在成功控制疫情後，仍有許多挑戰得面對，包括中國在8月上旬針對台灣實施針對性軍演及在經濟法律等方面施壓。其次，俄烏戰爭導致經濟成長放緩、需求與訂單減少，相信越南台商感受也很明顯。

他最後提到，今年是越南與台灣互設代表處30週年，30年來雙邊代表處推動越南與台灣的合作、互動與交流不遺餘力。俗稱「三十而立」，過去30年越南與台灣的關係發展日臻成熟，期待雙邊合作未來30年能更上層樓。

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越南商工總會秘書長陳氏蘭英致詞時表示，台灣是越南在投資、貿易、教育培訓、勞工、觀光等領域的重要合作夥伴，2021年儘管受疫情影響，台越雙邊貿易額仍達200億美元。

她說，在投資方面，台灣向來是越南最大外資來源之一，且越南已與世界主要夥伴簽署15項自由貿易協定。越南的交通基礎設施、物流、電信、工業園區等日益完善，越南歡迎並將為來越投資的台商創造有利條件。（編輯：陳惠珍）1111007

駐越南代表處7日在河內市舉行中華民國111年雙十國慶酒會，共有近400名嘉賓到場同歡。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月7日