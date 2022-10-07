更多編輯台推薦新聞：
諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量
文化

諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

越南駐處慶雙十 石瑞琦：留台越生有望首破2萬

2022/10/7 21:51（10/7 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
睽違兩年後，駐越南代表處恢復舉辦實體國慶酒會，駐越南代表石瑞琦（左6）與越南商工總會秘書長陳氏蘭英（右5）一起切蛋糕。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月7日
睽違兩年後，駐越南代表處恢復舉辦實體國慶酒會，駐越南代表石瑞琦（左6）與越南商工總會秘書長陳氏蘭英（右5）一起切蛋糕。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內7日專電）駐越南代表石瑞琦今天在國慶酒會表示，在COVID-19疫情衝擊下，台越關係持續發展，2021年雙邊貿易逆勢成長20%；此外，在台留學的越南學生今年預計將首度超過2萬人。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，駐越南代表處睽違兩年後恢復舉辦實體國慶酒會，今天共計近400名嘉賓到場同歡。越南方面則由越南商工總會（VCCI）秘書長陳氏蘭英、越南台灣事務委員會秘書長陳維海代表出席。

石瑞琦致詞時表示，即使受到疫情衝擊，台越關係仍然持續發展，而且越來越緊密，在經濟合作、文化交流、教育合作方面都取得一定進展。

他舉例，越台雙邊貿易在疫情期間逆勢成長，2021年成長20%；與此同時，台灣企業也持續投資越南，台灣企業2020年及2021年在越南新增投資金額超過32億美元，其中主要來自資通訊科技產業的投資。

石瑞琦指出，教育合作方面，在「台越高等教育文憑互相承認協定」及台越大學歷年簽署的1438件交流合作協議的基礎下，台越教育合作持續創新紀錄，今年在台留學的越南學生總數有望超過2萬人。

石瑞琦表示，然而在成功控制疫情後，仍有許多挑戰得面對，包括中國在8月上旬針對台灣實施針對性軍演及在經濟法律等方面施壓。其次，俄烏戰爭導致經濟成長放緩、需求與訂單減少，相信越南台商感受也很明顯。

他最後提到，今年是越南與台灣互設代表處30週年，30年來雙邊代表處推動越南與台灣的合作、互動與交流不遺餘力。俗稱「三十而立」，過去30年越南與台灣的關係發展日臻成熟，期待雙邊合作未來30年能更上層樓。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

越南商工總會秘書長陳氏蘭英致詞時表示，台灣是越南在投資、貿易、教育培訓、勞工、觀光等領域的重要合作夥伴，2021年儘管受疫情影響，台越雙邊貿易額仍達200億美元。

她說，在投資方面，台灣向來是越南最大外資來源之一，且越南已與世界主要夥伴簽署15項自由貿易協定。越南的交通基礎設施、物流、電信、工業園區等日益完善，越南歡迎並將為來越投資的台商創造有利條件。（編輯：陳惠珍）1111007

駐越南代表處7日在河內市舉行中華民國111年雙十國慶酒會，共有近400名嘉賓到場同歡。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月7日
駐越南代表處7日在河內市舉行中華民國111年雙十國慶酒會，共有近400名嘉賓到場同歡。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月7日
駐越南代表石瑞琦7日在河內市舉行的國慶酒會表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，台越關係持續發展，2021年雙邊貿易逆勢成長20%；此外，在台留學的越南學生2022年預計將首度超過2萬人。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月7日
駐越南代表石瑞琦7日在河內市舉行的國慶酒會表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，台越關係持續發展，2021年雙邊貿易逆勢成長20%；此外，在台留學的越南學生2022年預計將首度超過2萬人。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月7日
石瑞琦
電電公會率團抵越南考察 盼建立ICT產業鏈 台灣科技電子廠布局北越 設置台校需求浮現
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族