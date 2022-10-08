雙十國慶活動9日登場 游錫堃邀民眾親臨或線上同歡

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（中央社記者溫貴香台北8日電）國慶籌備委員會主任委員、立法院長游錫堃今天表示，今年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，從9日起，一系列精采國慶活動將展開，邀請民眾親臨現場或透過線上共襄盛舉。

雙十國慶將至，今年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，游錫堃日前表示，希望今年國慶與全國國民及僑胞共勉，提升防衛意志，只要台灣人民提升防衛意志，敵人就不會打過來，也就會有和平，「我們愛好和平，為了和平，我們要備戰」。

游錫堃晚間在臉書發文表示，為能帶給國人精彩國慶表演，大典表演嘉賓如三軍樂儀隊、京都橘高校吹奏部、北一女樂儀隊等，以及慶籌會所有工作及演出單位，昨天下午都冒雨辛勤排練，看到他們認真自信神情，相當感動。

他說，9日起，一系列精采國慶活動即將展開，邀請民眾親臨現場或透過線上共襄盛舉。9日國慶晚會在桃園陽光劇場舉行，10日上午9時國慶大典在總統府，下午國慶煙火在嘉義故宮南院。

另外，從6日至10日晚上7時到9時30分，國慶總統府建築光雕現場展演「寶島有光．土地之愛」，在總統府前展演。（編輯：趙蔚蘭）1111008