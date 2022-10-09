駐休士頓、丹佛辦事處慶雙十 美國政要出席祝賀

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（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）駐休士頓、丹佛辦事處近日接連舉辦國慶酒會，慶祝中華民國111年生日，多位美國政要出席祝賀，包括聯邦眾議員、當地州長及州國會議員等，雙方盼持續推動台美關係。

駐休士頓辦事處7日在當地地標綠道廣場大樓（Greenway Plaza）舉辦國慶酒會，吸引300多名賓客出席，包括聯邦眾議員傑克森李（Sheila Jackson Lee）、葛林（Al Green）、賈西亞（Sylvia Garcia），以及德州眾議員吳吉恩（Gene Wu，音譯）、傑頓（Jacey Jetton）等。

美國國務院外國使領館處駐休士頓主任凱薩琳．侯（Katherine Ho，音譯）、美國駐帛琉前大使倪約翰（John Hennessey-Niland），以及烏克蘭、韓國、法國及瓜地馬拉等駐美領事人員也到場共襄盛舉。

駐休士頓辦事處處長羅復文致詞時表示，到任後足跡遍布德州、奧克拉荷馬、路易斯安納、阿肯色及密西西比等轄內5州首府及各大城市，積極推動美南地區雙邊合作及交流，堅信台美兩國堅實夥伴關係有助促進人民福祉。

羅復文指出，台灣是美國在印太區域的堅實夥伴，雙方共享自由、人權及民主等普世價值，台灣將持續與美國攜手，共同維護台海、印太區域及全球的穩定。

傑克森李致詞時回憶，1995年當選眾議員後隨即訪問台灣，多年來堅定挺台；葛林強調美台關係重要性，表示美國將持續以具體行動，協助台灣抵禦中共威脅；賈西亞則譴責中國對台灣霸凌不公不義，指美台堅強夥伴關係有益雙方人民。

駐丹佛辦事處6日也在當地飯店舉辦國慶酒會，約有250位科羅拉多州政要和僑領、台灣鄉親及留學生出席。

曾與總統蔡英文2019年訪美過境丹佛期間會晤的科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis），應邀親自出席酒會發表演說，並頒發賀狀祝賀中華民國國慶；聯邦眾議員巴克（Ken Buck）也到場祝賀並致詞。

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駐丹佛辦事處處長黃世昌致詞表示，台美關係堅定篤密，在經貿、學術、科技及安全等各方面合作緊密。他感謝美國堅定支持台灣強化防衛，參與聯合國、國際民航組織（ICAO）等國際組織，並於8月與台灣在「台美21世紀經貿倡議」架構下啟動談判。

黃世昌說，台灣向科州進口大量牛肉等農產品，科州也向台灣進口許多晶片等高科技產品，雙方在航太、低軌衛星、再生能源、生醫、空運和物流等領域的產業合作深具潛力，盼未來能透過拓展和科州的產學合作與開發，讓這些領域潛能充分發揮，嘉惠雙邊經貿。（編輯：韋樞）1111009