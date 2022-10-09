布拉格雙十國慶酒會 多位友台議員出席

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（中央社記者林育立柏林8日專電）駐捷克代表處日前舉辦國慶酒會，捷克參院議長維特齊等多位友台議員受邀出席，捷克愛樂團員也到場演出中華民國和捷克的國歌，現場氣氛熱烈。

慶祝中華民國111年國慶酒會，6日晚在布拉格著名地標「佐芬宮」（Žofín Palace）舉行，2年前率團訪台的捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）、甫於9月率團訪台的教育委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）等多位參議員受邀出席。

此外，捷克國防部次長布拉茲科維奇（Daniel Blažkovec）、科技部次長哈夫里可娃（Jana Havlikova）等官員及媒體、藝文界代表逾百位各界人士出席。

捷克愛樂（Česká filharmonie）的團員還到場演出中華民國與捷克的國歌。這個捷克首屈一指的交響樂團預計明年訪問台灣。

駐捷克代表柯良叡致詞時指出，在經濟、科技、文化、教育等領域，台灣視捷克為重要夥伴，隨著疫情趨緩，期盼理念相近的國家能相互支持，合作克服威權主義、能源危機、通貨膨脹等新挑戰。

維特齊表示，很榮幸與多位參議員一起慶祝中華民國國慶，捷克與台灣民主化的進程相近，2個月前立法院長游錫堃才率團訪問捷克，期盼兩國在民主和自由的基礎上深化合作。

德拉霍斯向在場來賓說明這次訪台的成果，包括在半導體、文化等領域簽署合作備忘錄，他並期盼台灣與捷克早日實現直航，促進經貿和觀光交流。（編輯：韋樞）1111009