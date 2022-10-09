難投入大量資源 柯文哲：民眾黨選舉打品牌之戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣民眾黨主席柯文哲表示，選舉分為陸戰和空戰，陸戰就是參選人平常一步一腳印累積，空戰涉及到全國，很難針對一個地方投入大量資源，還是要維持「民眾黨」或「柯文哲」以及「參選人整體形象」，變成打「品牌之戰」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天到桃園市為黨籍參選人站台表示，陸戰、空戰很難針對一處投入大量資源，因此空戰要維持「民眾黨」或「柯文哲」及「參選人整體形象」，變成打品牌之戰。

柯文哲今天以黨主席身分出席民眾黨市議員參選人簡僑亨競選總部成立大會，他接受媒體聯訪表示，民眾黨是小黨沒那麼多資源，所以是以切時段方式，交由地方去組織，中央黨部盡量支援各地方黨部運作。

柯文哲指出，桃園是人口較年輕縣市之一，理論上民眾黨應有較高的支持度，但長期以來年輕人投票率較低，的確是民眾黨要努力的目標，如何提高年輕人的投票率，年輕人投票率太低對民眾黨是較不利的局面，還是要鼓勵年輕人關心國家來投票。

柯文哲說，選舉分為陸戰和空戰，陸戰就是參選人平常一步一腳印累積，空戰涉及到全國，包括民眾黨在台灣的整體形象、提名參選人整體形象，所以陸戰、空戰很難針對一個地方投入大量資源，空戰還是要維持「民眾黨」或「柯文哲」以及「參選人整體形象」，變成打「品牌之戰」。

對於外界常強調民調，柯文哲表示，民調是個專業，看民調會先看是誰做的，因為會有機構效應，看是不是有品牌的民調機構，再來是看它的方法，樣本數夠不夠，因為樣本數沒有超過1100個，誤差很容易超過3%以上。

柯文哲說，台灣目前做民調的困境，是全國民調好做，透過手機就可以，但地方民調要用電話桌機，問題是台灣電話桌機的使用比例越來越低，所以未來做全國民調、一般民調大概還準確，做很Local的、很局部性的民調，坦白講相當不準。（編輯：張銘坤）1111009