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特派專欄／泰國法政大學1976年鎮壓事件 不能被遺忘的歷史
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日本跨黨派國慶祝賀團議員 赴五指山悼念李登輝

2022/10/9 14:00
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（中央社記者葉素萍台北9日電）李登輝基金會說，在「日華懇」會長古屋圭司率領下，由跨黨派參眾兩院共19位議員組成的「中華民國國慶日本國祝賀團」，今早在濃霧細雨中抵達五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。

李登輝基金會發布新聞稿指出，「中華民國國慶日本國祝賀團」今早前往五指山公墓懷念李登輝，並感謝其在台日關係的貢獻。

古屋圭司表示，此行對祝賀團來說非常重要，因為李登輝不只是台灣的民主先生，也是台日友好的重要關鍵；而多數議員更是首次造訪五指山，大家都感到十分榮幸。

李登輝基金會說，今天五指山起大霧，眾人沒能望見山景與遠眺的風光，古屋圭司與議員木原稔直呼「殘念」（可惜）；古屋圭司打趣說，「今日景緻只能靠記憶跟想像，希望未來還有機會帶大家再來一次」。

李登輝基金會董事長李安妮今天在家照顧母親曾文惠，由基金會執行長鄭睦群代表家屬迎接祝賀團，並且捎來一封李安妮的親筆信。

信中除了向祝賀團致謝與致歉無法陪同外，也提到了對於這次國慶的心境。李安妮對祝賀團表示，中華民國在戰後台灣有過一段威權統治的過去，因此過去不少「國家慶典」並非所有台灣人都能接納，甚至被視為另外一種壓迫。

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李安妮說，台灣在經歷「民主化」與「本土化」的歷程之後，即便曾經被視為「外來政權」的「中華民國」，也逐漸成為如今「中華民國台灣」的樣貌。所以現在更多台灣人發自內心歡慶「雙十國慶」，台灣也較過去更加團結；文末提到，「這是我的父親推動台灣民主化最重要的貢獻之一，所以看似與李登輝毫無淵源的『雙十國慶』，卻也蘊涵著這一層重要的意義。」

李登輝基金會說，祝賀團在李登輝墓前致敬後，便移往五指山管理大樓休息，古屋圭司看著大廳的總統及上將勳略照片，特別尋找了前駐日代表莊銘耀，並表示十分懷念。（編輯：林淑媛）1111009

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