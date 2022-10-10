澄清深蹲換公車非政見 蔣萬安：但很高興掀起風潮

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，「深蹲換公車」是他分享國外兼顧運動與減碳的例子，被扭曲成政見很哭笑不得，但也很高興看到深蹲風潮，還呼籲大家可上傳影音並標記他。

蔣萬安今天出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮，接受媒體聯訪時被問及在2022台灣氣候行動博覽會時「深蹲20下免費搭1次公車」的發言。

蔣萬安表示，他當時是以羅馬尼亞第二大城市如何兼顧運動與減碳為例子，沒想到分享國外的案例居然被扭曲成政見，哭笑不得，但很高興看到大家因為這樣的舉例掀起深蹲風潮。

蔣萬安說，深蹲是強化核心、可訓練全身肌肉的好運動，當然前提是要做得安全跟標準，熱愛運動的朋友可以上傳深蹲的影片照片並標記他，希望全民都認識深蹲正確姿勢與好處。

今天為國慶日，蔣萬安表示，今天慶祝中華民國生日，希望藉由這天凝聚共識、大家大聲說出「我們國家就是中華民國」。蔣萬安並說，如果國慶日都迴避、刻意忽視中華民國、沒有相關意象或是象徵，「我想國人無法接受，要如何團結民眾？」

媒體追問如何看待總統蔡英文的國慶演說聚焦「四大韌性」等議題，蔣萬安回應，就是堅定守護中華民國主權、捍衛中華民國民主自由法治，更希望落實在每一天，不是國慶日出來講而已。（編輯：張銘坤）1111010