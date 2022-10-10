國境將解封 蔡總統盼台日觀光恢復到疫前規模

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文表示，明天日本將開放自由行，很多台灣民眾都迫不及待準備到日本旅遊；13日台灣邊境也將解封，她希望「日華懇」議員們大力協助，讓台日觀光交流快速恢復到疫情前的規模。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統今天中午宴請「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」。

蔡總統說，「日華懇」過去一直是國慶典禮的重要貴賓。經過疫情挑戰，時隔3年，「日華懇」再次來台參加國慶典禮，她要特別感謝會長古屋圭司和所有議員的努力，以行動支持台灣，再次證明台日深厚的友誼。

蔡總統提到，國慶典禮上，「日華懇」的遊行以及京都橘高校吹奏樂部的演出，都是台日友好的象徵。橘高校吹奏樂部團員來台演出，跟北一女、曉明女中的樂團輪流演奏和交流，促成台日年輕世代的合作，展現出台日關係的深化和傳承是跨領域、跨世代。

蔡總統表示，明天日本將開放自由行，很多民眾都迫不及待買機票、訂飯店，準備到日本旅遊；13日台灣邊境也將解封，歡迎日本遊客來到台灣，促進更多的台日交流。她希望「日華懇」的議員們大力協助，讓台日觀光交流順利重啟，快速恢復到疫情前規模。

蔡總統強調，台灣和日本共享自由、民主、人權及法治等價值觀，彼此是重要的夥伴，這是台日關係最重要基礎。

蔡總統表示，面對後疫情時代的挑戰，以及區域與國際情勢的變化，台灣會跟日本、美國以及歐洲等國際夥伴，持續加強合作，一起守護共享的價值，努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

古屋圭司致詞提到，蔡總統日前指派前立法院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全以及駐日本代表謝長廷，出席9月27日在日本舉行的前首相安倍國葬儀式，他要再度藉這個場合表達感謝。此外，有許多台灣民眾親自到日本台灣交流協會弔唁、哀悼安倍，他也要一併致謝。

古屋圭司認為，稍早蔡總統的國慶演說，是非常棒的演說，幾項內容尤其令他感動。第一，台灣的自由民主，不會因為任何外來的壓力而有所屈服。第二，台灣的民主與自由的體制，也攸關世界自由民主體制的發展，絕對不容許受到任何破壞。如果台灣的民主體制遭到破壞，等於是對世界自由民主體制的傷害。

古屋圭司說，第三，面對來自於某些國家的威脅，台灣必須要聯合國際友人共同因應，以維護海峽兩岸及世界的和平穩定。最後，蔡總統更強調「我們都是台灣人，要以台灣人為榮」，令他深受感動與敬佩。

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古屋圭司表示，國慶大會遊行，不僅有日本國會議員參加，立法院台日交流聯誼會也共襄盛舉，這證明台日兩國共享自由、民主等普世價值，是最好的信賴夥伴。

他說，3天前，橘高校吹奏樂部的團員們在總統府參觀，看到蔡總統突然現身，大家都驚喜尖叫，並與蔡總統合照，這對橘高校的團員們而言，會是一輩子難得的經驗，相信他們未來都會成為台灣的粉絲。（編輯：翟思嘉）1111010