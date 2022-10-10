籲政府盡快與對岸對話 馬英九：避戰、謀和很重要

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前總統馬英九（前左2）10日下午在高雄參加國慶健走活動時受訪表示，面對中國大陸要做好備戰工作，但能避戰及謀和更重要，民進黨政府應盡快跟中國大陸展開對話。中央社記者曾以寧攝 111年10月10日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄10日電）前總統馬英九今天表示，面對中國大陸要做好備戰工作，但能避戰及謀和更重要，台灣才有前途；民進黨政府應盡快跟中國大陸展開對話，消除歧見，減少戰爭發生原因。

總統蔡英文今天在國慶談話表示，為了落實全民防衛，成立「全民防衛動員署」，強化戰訓量能，提升後備戰力。蔡總統也籲北京當局不要試圖利用政黨間的激烈競爭，來分化台灣社會，這樣無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

對此，馬英九今天下午在高雄參加國慶健走活動時接受媒體聯訪表示，面對中國大陸的挑戰，做好備戰工作是必然及應該的，但更重要的是要能避戰及謀和，「看看俄烏戰爭，烏克蘭死了幾萬人，有幾百萬人流亡國外，難道我們希望這樣嗎？」

馬英九說，國民黨執政8年，台灣跟對岸關係良好，還簽了23個協議，他也跟對岸領導人在新加坡見面，證明避戰及謀和是可以做到的，若只是拚命準備打仗，恐怕就真的會打仗，這是大家不樂見的，要避戰、謀和，台灣才有前途。

馬英九並指，民進黨執政當局到現在都沒有準備要跟中國大陸對談、接觸，永遠這樣的話，大家嫌隙愈來愈大，很難說不打仗，因此國內外專家都非常擔心兩岸間敵意累積，將來可能很難避免戰爭。

馬英九呼籲民進黨政府一定要跟中國大陸趕快展開對話、消除歧見，或至少能減少戰爭發生原因，「否則大家看到俄烏戰爭，難道真的希望台灣像烏克蘭嗎？避戰及謀和是很重要的」。（編輯：郭諭儒）1111010