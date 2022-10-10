白橘心結？ 黃珊珊：過度解讀就是製造更多困擾

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右2）10日下午在台北士林官邸出席「SWEET FAMILY 寵物友善秋季音樂會」，比出「3」的手勢與毛小孩合影。中央社記者徐肇昌攝 111年10月10日

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）民眾黨主席柯文哲和親民黨主席宋楚瑜今早出席國慶大會，雙方互動不多，外界解讀疑是白橘心結未解。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊下午說，太多過度解讀就是製造更多困擾。

柯文哲和宋楚瑜上午出席國慶大會時毗鄰而坐，但互動似乎不多，外界解讀疑是白橘心結未解。柯文哲下午到宜蘭輔選對此表示說，這個社會就是挑撥離間、見縫插針。柯文哲也談及有和宋楚瑜約見面，但宋楚瑜是否支持黃珊珊，柯文哲認為「（宋楚瑜）是老江湖，最後才會跟你講。」

黃珊珊下午出席台北士林官邸「SWEET FAMILY 寵物友善秋季音樂會」，媒體會前聯訪詢問如何看柯宋互動？她表示，國慶大典是莊嚴活動，應該不是去互動、聊天，認為此事沒什麼。

她說，大家都是智慧的政治人物，（互動）不用想太多，太多過度的解讀都是製造更多的困擾。

對於宋楚瑜是否表態支持一事，黃珊珊則認為，選舉還有很長的一段時間。

另外，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示「深蹲換公車」是他分享國外兼顧運動與減碳的例子，被扭曲成政見哭笑不得，媒體追問黃珊珊對此有何看法，黃珊珊說，大家不用太認真啦，持平看事情就好。

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媒體也詢問黃珊珊對民進黨台北市長參選人陳時中最近在一些議題上的看法，像是特斯拉執行長馬斯克建議將台灣設為中國特別行政區，陳時中的回應遭外界質疑急轉彎，以及陳時中談到雙城論壇不要被掐著脖子辦。

黃珊珊表示，有錯就改，很好啊，做錯了就趕快改；另外，雙城論壇一事，誰可以掐著台北市的脖子？若陳時中不想辦雙城論壇，就直接寫成政見，看看市民怎麼想。（編輯：屈享平）1111010